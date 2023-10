La Fondation Open Space : Combler le fossé dans l’enseignement scientifique

By

Dans la ville de Theni, au Tamil Nadu, le jeune Surender Ponnalagar s'est découvert une passion pour l'astronomie qui allait façonner son avenir. Aujourd’hui astronome résident à Al Sadeem Astronomy à Abu Dhabi, Surender revient sur son parcours et sur l’impact de son exposition précoce à la science. Inspiré par l'idée d'offrir la même opportunité à d'autres, Surender et des personnes partageant les mêmes idées ont fondé l'Open Space Foundation (OSF).

L'OSF vise à étendre l'enseignement scientifique aux écoles publiques et subventionnées, en particulier dans les zones rurales où ces opportunités sont limitées. Au fil des ans, ils ont touché plus de 10,000 XNUMX étudiants à travers le Tamil Nadu, le Karnataka et le Kerala.

Adapter le programme à la curiosité et aux exigences des étudiants a été la clé de leur réussite. L'expertise d'Anupama Pradeepan en matière d'élaboration de programmes scolaires a joué un rôle essentiel dans la création de matériels pédagogiques scientifiques attrayants et pertinents.

Les défis n'ont pas dissuadé l'équipe de sa mission. L’adaptation à des questions changeantes, à l’évolution des paysages éducatifs et à l’équilibre des ressources humaines ont été des processus d’apprentissage constants. Cependant, les idées les plus intrigantes viennent souvent des étudiants eux-mêmes. Leurs questions, laissant parfois les éducateurs aux prises avec des réponses, démontrent leur immense curiosité et leur soif de connaissances.

Une rencontre mémorable a eu lieu lors d'une visite d'OSF dans une école du village de Sukkampatti. Lorsque les étudiants ont découvert un télescope, leur curiosité a débordé et ils ont posé diverses questions. Une question importante était de savoir s’ils pouvaient manger pendant une éclipse solaire, révélant ainsi les contextes culturels et sociaux qui influençaient leurs perceptions. L'OSF a fourni une explication scientifique, soulignant que manger pendant une éclipse solaire ne présentait aucun risque inhérent.

Les croyances culturelles affectaient également la manière dont les étudiants abordaient les phénomènes célestes. Certains enfants ont hésité ou même refusé de s'approcher du télescope lorsqu'ils ont découvert Saturne en raison de croyances culturelles spécifiques. Cependant, l’émerveillement et l’étonnement des enfants lorsqu’ils ont vu la lune pour la première fois étaient vraiment captivants.

L’Open Space Foundation continue de relever les défis, motivée par son engagement à rendre les merveilles de l’espace accessibles à tous. Leur approche unique et leur dévouement à adapter l’enseignement scientifique aux besoins des étudiants font une différence significative en comblant le fossé dans l’enseignement scientifique.

QFP

Qu’est-ce que la Fondation Espace Ouvert ?

L'Open Space Foundation (OSF) est un effort collectif fondé par Surender Ponnalagar et d'autres personnes passionnées. Leur mission est d'étendre l'enseignement scientifique aux écoles publiques et subventionnées, en particulier dans les zones rurales.

Où sont-ils arrivés ?

L'OSF a touché plus de 10,000 XNUMX étudiants au Tamil Nadu, au Karnataka et au Kerala.

Comment adaptent-ils le programme ?

L'OSF adapte le programme en fonction de la curiosité et des exigences des étudiants. Anupama Pradeepan, grâce à son expertise en matière d'élaboration de programmes scolaires, joue un rôle essentiel dans la création de matériels pédagogiques scientifiques attrayants et pertinents.

À quels défis ont-ils été confrontés ?

L’OSF a été confrontée à des défis tels que l’adaptation à des questions changeantes, l’évolution des paysages éducatifs et l’équilibre efficace des ressources humaines.

Quelles sont les rencontres mémorables ?

Lors d’une visite d’OSF dans une école, les élèves ont posé diverses questions, notamment s’ils pouvaient manger pendant une éclipse solaire. Des croyances culturelles et des réactions spécifiques aux phénomènes célestes ont également été observées. L’une des expériences les plus captivantes a été celle où les enfants ont posé pour la première fois les yeux sur la lune.

(Source : Al Arabiya)