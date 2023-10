Une nouvelle forme d’oscillation Rabi : rotation simultanée et moment angulaire orbital

Une équipe de scientifiques de l'Université de Jinan, en Chine, a fait état d'une découverte révolutionnaire dans le domaine de l'oscillation de Rabi. Dans un article publié dans Light: Science & Applications, les chercheurs, dirigés par le professeur Zhen Li et Shenhe Fu, ont découvert une nouvelle forme d'oscillation de Rabi qui présente à la fois une rotation et un moment cinétique orbital.

L'oscillation de Rabi est un phénomène fondamental en mécanique quantique qui a été largement étudié dans diverses disciplines. Cela a conduit à d’importantes applications dans l’imagerie par résonance magnétique nucléaire, la spectroscopie et le traitement de l’information quantique. Jusqu'à présent, deux classes indépendantes d'états d'onde dans l'oscillation de Rabi étaient connues : les ondes de spin et les ondes orbitales. Cependant, un état d’onde fusionnant à la fois le spin et le moment cinétique orbital était resté insaisissable.

Pour révéler ce nouveau phénomène, les scientifiques ont établi un pseudo formalisme de spin 1/2 et ont créé un champ magnétique contrôlable grâce à l'interaction lumière-cristal. En observant les oscillations du spin et du moment cinétique orbital dans des régimes de couplage faible et fort, entraînés par un champ magnétique synthétique, ils ont démontré la présence simultanée du spin et du moment cinétique orbital dans une oscillation de Rabi.

En outre, les chercheurs ont introduit une plate-forme électriquement accordable qui permet un contrôle précis de la transition entre les différents modes oscillatoires Rabi. Cette plate-forme permet l'émission de faisceaux orbitaux à impulsion angulaire avec des structures topologiques accordables. Les résultats de cette étude fournissent un cadre général pour explorer les couplages spin-orbite dans des régimes d’ordre supérieur et proposent des moyens de manipuler le spin et le moment cinétique orbital de la lumière en trois et quatre dimensions. La méthode et la technique développées dans cette étude ont des applications potentielles en optique classique et quantique.

Cette découverte révolutionnaire ouvre de nouvelles possibilités pour la manipulation des spineurs et les faisceaux lumineux structurés. Les scientifiques ont créé un système capable de contrôler entièrement les champs magnétiques synthétisés en structurant le faisceau lumineux ou en concevant le cristal. La lumière structurée, qui combine les états de spin et de moment cinétique orbital, présente un grand potentiel pour le multiplexage de données à haute capacité.

Dans l’ensemble, cette étude représente une avancée significative dans la recherche sur les oscillations de Rabi et fournit de nouvelles informations sur les principes fondamentaux de la mécanique quantique et de l’optique non linéaire.

