Découvrir des mécanismes cellulaires pour de nouvelles stratégies thérapeutiques

Des études récentes publiées dans le Journal of Pharmaceutical Analysis mettent en évidence l’utilisation d’omiques unicellulaires et spatialement résolus pour comprendre les interactions cellule-cellule et développer de nouvelles approches thérapeutiques. En examinant la composition, la structure et la fonction des tissus, les scientifiques acquièrent des connaissances sur les mécanismes complexes des maladies.

Le premier article se concentre sur la communication microglie-astrocyte dans le contexte de l’hémorragie intracérébrale (ICH). Les chercheurs ont utilisé la transcriptomique spatiale pour étudier les effets de la déplétion microgliale sur la formation de cicatrices astrocytaires au cours des stades précoces et chroniques de l'ICH. Ils ont découvert que le facteur de croissance analogue à l'insuline 1 (IGF1) dérivé des microglies joue un rôle dans la formation de cicatrices protectrices aux premiers stades, tandis que l'ICH chronique entraîne des effets moins protecteurs et plus neurotoxiques.

Dans une autre étude, des scientifiques ont étudié la toxicité testiculaire du triptolide, un composant de la médecine traditionnelle chinoise. Ils ont utilisé des suspensions unicellulaires provenant de souris traitées pour créer une carte du transcriptome, révélant une régulation positive de la réponse inflammatoire et une régulation négative du développement des cellules germinales et des spermatides. Ces résultats fournissent des informations précieuses pour identifier les cibles thérapeutiques de la toxicité reproductive masculine induite par le triptolide.

La troisième étude a examiné les cellules épicardiques du tissu cardiaque de souris. Des marqueurs génétiques spécifiques au tissu épicardique postnatal ont été identifiés, associés à une signalisation accrue de la matrice extracellulaire. Comprendre ces marqueurs et leurs modèles d'expression peut contribuer au développement de stratégies de thérapie régénérative cardiaque plus efficaces.

Ces études mettent en lumière les mécanismes cellulaires aux niveaux unicellulaire et spatial, ouvrant la voie à des stratégies de traitement améliorées à l’avenir.

