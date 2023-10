Neurona Therapeutics : progrès dans la thérapie cellulaire pour les affections neurologiques

Des chercheurs de l’Université de Californie à San Francisco ont réalisé des progrès significatifs dans le développement d’une nouvelle approche du traitement des affections neurologiques par thérapie cellulaire. Neurona Therapeutics, une société créée par quatre directeurs de laboratoire de l'université, vise à transplanter des interneurones inhibiteurs dans le système nerveux des personnes pour traiter les circuits surexcités qui contribuent à des maladies telles que l'épilepsie, la maladie d'Alzheimer et les douleurs neuropathiques.

Le développement de cette thérapie ne s’est pas fait sans difficultés. Les chercheurs des quatre groupes ont d’abord eu du mal à s’entendre sur l’interprétation des données concernant la production d’interneurones inhibiteurs. Des tensions sont apparues lors des réunions lorsque des questions ont été soulevées sur les données présentées par un chercheur postdoctoral. Malgré les échanges, la société a réussi à lever 165 millions de dollars en capital-risque et a récemment lancé un essai clinique sur l'épilepsie, en injectant ses cellules inhibitrices appelées NRTX-1001 dans le cerveau des patients.

Les résultats préliminaires de l'essai sont prometteurs, les deux premiers participants ayant constaté une réduction de plus de 90 % de leurs crises après le traitement. Ce résultat a le potentiel de fournir une nouvelle option de traitement pour l’épilepsie sévère. Cependant, des inquiétudes subsistent concernant les cellules utilisées dans la thérapie.

Neurona utilise des cellules de l’éminence ganglionnaire médiale (MGE), une « usine » neuronale qui apparaît au cours du développement embryonnaire et donne naissance à des interneurones inhibiteurs dans le cortex. Ces cellules ont des propriétés uniques qui les rendent adaptées à la recherche thérapeutique, car elles se dispersent largement dans le cortex et peuvent conserver leur capacité migratoire lorsqu'elles sont transplantées dans le cerveau d'adultes.

Pour éviter les défis éthiques et logistiques associés à l’utilisation de cellules MGE humaines provenant de tissus fœtaux, les chercheurs ont utilisé des cellules souches pluripotentes humaines pour produire des cellules de type MGE. L’objectif était de transformer ces cellules en neurones positifs à la somatostatine et à la parvalbumine, qui ont montré un potentiel thérapeutique lors d’essais précliniques. Le protocole développé en 2013 reposait sur l’injection de cellules progénitrices dans le cerveau de souris, soulevant des inquiétudes quant à la formation de tumeurs. Cependant, l’équipe Neurona a depuis affiné son approche et utilise désormais des cellules engagées dans sa thérapie.

La récente publication de Neurona donne un aperçu plus approfondi de leur approche et des recherches à l'origine du NRTX-1001, mais des questions persistent concernant les cellules utilisées dans le traitement. Il est crucial de répondre à ces préoccupations avant de poursuivre les essais sur l’homme.

Définitions:

– Interneurones inhibiteurs : Neurones qui régulent l’activité neuronale en inhibant le déclenchement d’autres neurones.

– Affections neurologiques : Troubles qui affectent le système nerveux, notamment le cerveau, la moelle épinière et les nerfs périphériques.

– Thérapie cellulaire : traitement médical qui utilise des cellules pour réparer, remplacer ou régénérer des cellules, des tissus ou des organes endommagés ou malades.

