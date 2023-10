Ole Miss organise un concours de recyclage du verre en partenariat avec Door 2 Door

En novembre prochain, les membres de la communauté de l'Université du Mississippi auront l'occasion de participer à un concours de recyclage de verre connu sous le nom de Egg Bowl Glass Recycling Drive. Organisé par l'Office of Sustainability en collaboration avec Door 2 Door Recycling, l'événement aura lieu de 2h à 6h le 9 novembre dans le stationnement du Jackson Avenue Center. Le but du concours est de déterminer quel campus, Ole Miss ou Mississippi State University, pourra collecter le plus de verre.

La décision d'organiser ce concours découle de l'incapacité de l'université d'inclure le recyclage du verre dans sa collecte régulière de recyclage sur le campus. Le recyclage du verre peut s'avérer difficile en raison de son poids, qui augmente les coûts et les émissions associés au transport. Door 2 Door Recycling propose une solution en traitant différemment les déchets de verre. Ils broient le verre pour l'utiliser dans d'autres applications, le détournant des décharges et produisant ainsi de nouveaux matériaux.

Faith Young, propriétaire de Door 2 Door Recycling, a souligné l'importance du recyclage du verre, affirmant que le verre ne se décompose pas dans les décharges. Door 2 Door travaille avec des établissements d'enseignement du Mississippi pour rendre le recyclage du verre plus accessible aux citoyens de l'État.

Pour participer au concours, les individus doivent apporter leurs contenants de verre propres et vides à l'événement. Les articles en verre acceptables comprennent, entre autres, les bouteilles, les pots Mason, les récipients à boissons et les pots de gelée. Cependant, les verres à pied, le verre automobile, le verre brisé, les vases en verre et la céramique ne sont pas éligibles au recyclage. Tous les conteneurs doivent être rincés et vidés, même si des étiquettes peuvent y rester. Le verre doit également être trié par couleur (transparent, bleu, vert, marron et jaune) pour faciliter le processus de tri.

Kendall McDonald, directrice associée du bureau de développement durable de l'UM, a souligné que la réduction des déchets de verre commence par l'achat de produits d'épicerie dans des emballages pouvant être recyclés par la ville d'Oxford. Cependant, participer à des événements comme l'Egg Bowl Glass Recycling Drive offre un moyen sûr et écologique d'éliminer les déchets de verre tout en soutenant une entreprise familiale locale du Mississippi.

Faith Young estime que les individus ont la responsabilité de recycler et de laisser le monde dans un meilleur endroit qu'ils ne l'ont trouvé. Participer au concours de recyclage du verre est une excellente façon pour les étudiants et les membres de la communauté de contribuer à cette cause. Qui ne voudrait pas que son école soit la championne du recyclage du verre ?

