La technologie des ultrasons s’avère prometteuse dans la décomposition des « produits chimiques éternels »

Des chercheurs de l’Ohio State University ont réalisé une avancée significative en trouvant une méthode permettant de briser les liaisons fortes des « produits chimiques éternels » ou PFAS (substances polyfluoroalkylées). Ces produits chimiques toxiques se trouvent couramment dans les articles du quotidien tels que les ustensiles de cuisine, les cosmétiques et les emballages alimentaires et présentent des risques potentiels pour la santé humaine.

Dirigée par le professeur Linda Weavers, l’équipe de recherche a utilisé la technologie des ultrasons pour émettre des ondes sonores à une fréquence ultrasonique. Ces ondes sonores ont créé de minuscules bulles appelées « chambres de combustion », qui ont atteint des températures de 10,000 XNUMX Kelvin. Ce processus, appelé dégradation par ultrasons, décompose efficacement les fortes liaisons fluorées des molécules PFAS en composés plus petits.

Les méthodes de traitement précédentes avaient des difficultés à décomposer les plus petits composés du PFAS. Cependant, cette technique révolutionnaire utilisant la technologie des ultrasons s’est avérée plus efficace pour dégrader les composés plus petits, comme l’ont observé sur une période de trois heures.

Les chercheurs ont concentré leurs efforts sur les eaux souterraines contaminées par de la mousse anti-incendie, où la contamination par les PFAS est répandue. Les résultats ont montré que les composés les plus petits se dégradaient beaucoup plus rapidement que les plus gros, ce qui indique le potentiel de la technologie des ultrasons en tant qu'approche plus efficace et plus respectueuse de l'environnement pour éliminer la contamination par les PFAS.

Bien que cette découverte soit prometteuse, le professeur Weavers prévient que l’éradication complète des « produits chimiques permanents » de l’environnement reste une tâche complexe. Les substances PFAS sont omniprésentes, ce qui rend leur élimination difficile. Cependant, elle estime que cette technologie à ultrasons pourrait conduire au développement de petits appareils de filtration d’eau à haute énergie pouvant être utilisés dans les maisons de tous les jours.

La recherche, publiée dans The Journal of Physical Chemistry A, fournit de nouvelles informations sur la lutte contre la persistance des PFAS dans l'environnement. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour trouver un moyen économiquement viable de mettre en œuvre cette technologie à plus grande échelle, dans le but de réduire la présence de « produits chimiques éternels » et de protéger la santé humaine et l’environnement.

Sources:

– Chercheurs de l’Ohio State University

– Le Journal de Chimie Physique A