Les étoiles pourraient potentiellement être coupées en deux par des « lames relativistes », selon une nouvelle étude

Une nouvelle étude menée par des chercheurs du Centre de cosmologie et de physique des particules de l'Université de New York suggère que les étoiles pourraient être coupées en deux par des « lames relativistes », qui sont des sorties de plasma ultra-puissantes façonnées par des champs magnétiques extrêmement puissants. Ces lames fendantes d’étoiles pourraient potentiellement expliquer certaines des explosions les plus brillantes de l’univers, connues sous le nom de sursauts gamma (GRB).

Les GRB sont des explosions extraordinairement puissantes dans le ciel, mais elles se produisent souvent trop loin pour que nous puissions les observer en détail. On pense que ces sursauts sont générés soit par des trous noirs, soit par des magnétars, qui sont des étoiles à neutrons hautement magnétisées. Cependant, la lente disparition de certains GRB a été difficile à expliquer pour les astronomes.

Dans cette nouvelle étude, les auteurs proposent que ces GRB persistants pourraient résulter de la mort d’étoiles massives. Lorsqu’une étoile meurt, son noyau s’effondre, formant une étoile à neutrons entourée de couches d’hydrogène et d’hélium. Grâce à une compression et une rotation rapides, cette étoile à neutrons peut acquérir un champ magnétique extrêmement puissant, la transformant en magnétar.

L’environnement chaotique entourant un magnétar nouveau-né fait que son environnement est agité de manière frénétique en raison de rayonnements intenses et de champs magnétiques. Des recherches antérieures suggèrent qu’un jet se forme ainsi le long de l’axe de rotation du magnétar. Cependant, les chercheurs de cette étude ont découvert que les champs magnétiques du magnétar peuvent également produire des explosions de rayonnement le long de son équateur.

Ces éclats de rayonnement, façonnés par les forces centrifuges de l’étoile en rotation, forment une lame qui se déplace à travers l’étoile à une vitesse proche de celle de la lumière. L’énergie transportée par cette « lame relativiste » est supérieure à celle d’une explosion de supernova et peut effectivement diviser l’étoile en deux lors de son déplacement vers l’extérieur. La lame continue de parcourir une distance importante avant de perdre son élan, expliquant potentiellement la lente disparition de certains GRB.

Au cours de son trajet, la lame accumule également davantage de matière, amplifiant ainsi son pouvoir destructeur. De plus, la lame provoque des instabilités au sein de l’étoile elle-même, conduisant à sa disparition ultime.

Bien que cette étude serve à démontrer la plausibilité des lames relativistes expliquant les GRB, les recherches futures visent à analyser comment ces lames évoluent au fil du temps et à comprendre le processus de mort stellaire qui leur est associé. En identifiant les signatures clés de ce type d’explosion, les scientifiques peuvent confirmer si les GRB précédemment observés s’alignent sur ce modèle.

Sources : Centre de cosmologie et de physique des particules de l'Université de New York, arXiv.org