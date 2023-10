La nouvelle fusée Vulcan Centaur devrait être lancée pour une mission passionnante

La prochaine période des fêtes réserve un régal supplémentaire aux passionnés de l'espace alors que United Launch Alliance (ULA) se prépare pour le premier vol très attendu de sa nouvelle fusée Vulcan Centaur. Prévue pour la veille de Noël, cette mission, connue sous le nom de Certification-1 (Cert-1), marquera une étape importante dans les capacités de lancement et les efforts d'exploration de l'ULA.

La fusée Vulcan Centaur est sur le point de remplacer les véhicules Atlas V et Delta IV d'ULA, bénéficiant d'avancées qui repousseront les limites de l'exploration spatiale. Propulsé par deux moteurs BE-4 construits par Blue Origin, l'étage central du Vulcan Centaur utilise de l'oxygène liquide et du méthane liquide, similaires au moteur Raptor de SpaceX. Ce système de propulsion respectueux de l’environnement représente un pas en avant dans la technologie des fusées durables.

De plus, l'étage supérieur du Vulcan Centaur est équipé de deux moteurs RL10 d'Aerojet Rocketdyne, qui brûlent de l'hydrogène pour générer une poussée puissante. De plus, la fusée peut être complétée par des propulseurs de fusée à poudre solide (SRB) pour améliorer sa capacité de levage en fonction des exigences de la mission.

La configuration la plus puissante du Vulcan Centaur, équipée de six SRB, possède une capacité de charge utile impressionnante de 60,000 27,200 livres (XNUMX XNUMX kilogrammes) en orbite terrestre basse (LEO). Cela surpasse le Delta IV Heavy d'ULA et même la plus grande variante Atlas V en termes de capacité de charge utile.

Cert-1 servira non seulement de vol d'essai, mais se lancera également dans une mission lunaire passionnante. L'atterrisseur lunaire Peregrine d'Astrobotic, basé à Pittsburgh, entreprendra son voyage inaugural vers la Lune à bord du Vulcan Centaur. Cette démonstration met en évidence l'engagement de l'ULA à soutenir les efforts d'exploration de pointe.

Alors que l'ULA se prépare pour Cert-1 après avoir surmonté les retards causés par une explosion de l'étage supérieur lors des tests effectués plus tôt cette année, les passionnés de l'espace attendent avec impatience le lancement de cette fusée très avancée. Avec ses capacités impressionnantes et ses applications futures potentielles, le Vulcan Centaur marque une étape importante dans les efforts continus de l'ULA pour propulser l'exploration spatiale vers de nouveaux sommets.

