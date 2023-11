La fusée Vulcan d'ULA s'approche de son premier vol, prévue pour un lancement en décembre

United Launch Alliance (ULA) fait des progrès significatifs vers le premier vol très attendu de sa fusée Vulcan. Selon Tory Bruno, PDG d'ULA, la fusée est sur le point d'être lancée pour la première fois le 24 décembre. L'achèvement des tests clés, y compris les tests de qualification pour l'étage supérieur Centaur V, a rapproché l'ULA de cette étape.

En préparation du lancement, l'étage supérieur Centaur sera intégré au premier étage Vulcan, et le véhicule combiné subira une répétition générale humide en décembre. Notamment, les moteurs principaux de la fusée fournis par Blue Origin, connus sous le nom de BE-4, ne seront pas tirés pendant la répétition car ils ont déjà réussi un test de tir à chaud en juin.

L'ULA a accordé une certaine flexibilité dans son calendrier pour tenir compte des contraintes météorologiques potentielles. Si les conditions du 24 décembre sont défavorables, l'entreprise dispose d'opportunités de lancement supplémentaires les 25 et 26 décembre. De plus, si nécessaire, la mission « Certification 1 » pourrait être reprogrammée pour la première quinzaine de janvier.

L'objectif principal de la mission Certification 1 est de transporter un atterrisseur lunaire développé par Astrobotic. Cet atterrisseur vise à atterrir en douceur sur la Lune au début de l'année prochaine.

Le développement de la fusée Vulcan a été un long processus s’étalant sur plus d’une décennie. ULA a lancé le projet visant à remplacer sa flotte de fusées Atlas et Delta et à concurrencer plus efficacement les fusées Falcon de SpaceX. De plus, l’ULA a dû se conformer à un mandat du Congrès américain de s’éloigner des moteurs de fabrication russe qui propulsaient sa fusée Atlas V.

Les retards importants rencontrés par l'ULA ont généré des pressions de la part de l'US Space Force, qui exige que Vulcan mène des missions de sécurité nationale. Avant de procéder à ces missions, Vulcan doit effectuer deux vols de certification et fournir les données pertinentes aux militaires. Le premier vol de certification est la prochaine mission Astrobotic, suivie du lancement du vaisseau spatial Dream Chaser de Sierra Space.

Avec 70 lancements Vulcan déjà vendus, ULA vise à augmenter la production pour atteindre une cadence de deux lancements par mois d'ici fin 2025. Cet objectif ambitieux a soulevé des défis de gestion, notamment de coordination avec le motoriste Blue Origin. L'ULA reste optimiste quant aux résultats positifs de ses efforts, soulignant son engagement à réaliser ces plans.