Assistez au lancement de l'ULA Atlas V NROL-107

Le 9 septembre 2023, à 08 h 51, l'ULA Atlas V NROL-107 sera lancé depuis le complexe de lancement spatial 41 de la base spatiale de Cap Canaveral. Cet événement passionnant offrira aux spectateurs l’occasion d’assister à la puissance et à la beauté d’un lancement de fusée.

Le complexe de visiteurs ouvrira à 7 h 15 HE le 9 septembre 2023 pour voir le lancement d'Atlas V NROL-107. Le stationnement et la billetterie ouvriront à 7 h HE. Il est important de prévoir une augmentation du trafic dans et sur le Centre spatial Kennedy.

Lancer la visualisation

Pour ceux qui souhaitent assister au lancement de près, le portique d'observation LC-39 offre un emplacement privilégié. Un billet pour le portique est disponible au coût de 49 $ en plus des frais d'entrée. De ce point de vue, les spectateurs pourront voir la fusée quitter la rampe de lancement. Pour accéder au portique, un billet de transport de lancement supplémentaire (LTT) est requis, en plus d'un billet d'entrée valide. Le portique est situé à environ 2.3 kilomètres de la rampe de lancement.

Les bus embarqueront au côté moteur de la fusée Saturn 1B dans le Rocket Garden à 7h15. Ce forfait comprend les commentaires audio et du communicateur du lancement, ainsi qu'une collation légère et un souvenir.

Cet événement de lancement promet d'être une expérience mémorable pour tous les participants. Être témoin d’un lancement de fusée témoigne des incroyables réalisations de l’exploration et de la technologie humaines. Ne manquez pas l'occasion de faire partie de l'histoire !

