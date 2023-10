L'atterrisseur lunaire d'Astrobotic devrait être lancé sur la fusée Vulcan Centaur de l'ULA

By

La société Astrobotic, basée à Pittsburgh, se prépare au lancement très attendu de son premier atterrisseur lunaire sur la fusée avancée Vulcan Centaur de United Launch Alliance (ULA). Le PDG de l'ULA, Tory Bruno, a confirmé que le lancement devrait avoir lieu entre le 24 et le 26 décembre, marquant une étape importante pour les deux entreprises et pour l'industrie spatiale dans son ensemble.

Le prochain lancement fait partie intégrante de la mission d'Astrobotic visant à livrer des charges utiles scientifiques dans la région nord de la Lune. L'atterrisseur robotique Peregrine, développé par Astrobotic, transportera une capacité de charge utile de 120 kilogrammes et soutiendra l'initiative Commercial Lunar Payload Services de la NASA. Cette initiative vise à encourager le développement de l'exploration lunaire en s'associant avec des entreprises privées.

Dans le cadre d'une collaboration révolutionnaire, l'atterrisseur Peregrine d'Astrobotic comportera également une charge utile hébergée par Celestis, une société dédiée à l'envoi de petites portions de restes incinérés dans l'espace en guise de service commémoratif. Ce partenariat unique ajoute un élément poignant à la mission et met en évidence la reconnaissance croissante de l’espace comme dernière frontière de la mémoire humaine.

Alors que la fenêtre de lancement coïncide avec la veille de Noël, le PDG de l'ULA, Tory Bruno, souligne que le timing repose sur des calculs scientifiques minutieux. Les exigences de la mission imposent un contrôle minutieux des conditions d’éclairage et la nécessité d’une communication radio constante avec le Deep Space Network. Ces facteurs limitent la fenêtre de lancement à quelques jours seulement par mois, ce qui rend le lancement du réveillon de Noël encore plus important.

ULA a rencontré des revers techniques dans le développement de la fusée avancée Vulcan Centaur. Cependant, l'entreprise reste déterminée à garantir les normes de sécurité et de performance les plus strictes. Le lancement prochain représente une étape cruciale pour l'ULA, car il s'agit de l'un des deux vols de certification requis pour répondre aux exigences strictes de la force spatiale américaine.

Le lancement devrait avoir lieu au complexe de lancement 41 de la station spatiale de Cap Canaveral en Floride. L'ULA a des projets ambitieux pour l'avenir, avec pour objectif d'augmenter la cadence de lancement de la fusée Vulcan Centaur à un lancement toutes les deux semaines d'ici la mi-2025. Cette demande accrue devrait provenir à la fois des clients gouvernementaux et commerciaux, alors qu'ULA continue de conclure des contrats et des partenariats avec des acteurs clés du secteur.

Le premier lancement d'un atterrisseur lunaire par Astrobotic, en partenariat avec l'ULA, ouvre la voie à l'exploration spatiale future et offre une perspective unique sur l'importance de la veille de Noël en tant que date de lancement. Il démontre les capacités extraordinaires des entreprises privées à soutenir la recherche scientifique, à rendre hommage aux êtres chers et à repousser les limites de l’exploration humaine au-delà de la Terre.

QFP

1. Quel est le premier atterrisseur lunaire d'Astrobotic ?

Le premier atterrisseur lunaire d'Astrobotic, nommé Peregrine, est un vaisseau spatial robotisé conçu pour transporter des charges utiles scientifiques dans la région nord de la Lune. Il mesure environ six pieds de haut, huit pieds de large et a une capacité de charge utile de 120 kilogrammes.

2. Quel est le but de la mission ?

La mission vise à soutenir l’initiative Commercial Lunar Payload Services de la NASA en livrant des charges utiles scientifiques sur la Lune. De plus, la mission comprend un partenariat unique avec Celestis, une société qui envoie de petites portions de restes incinérés dans l'espace à titre de service commémoratif.

3. Pourquoi le lancement est-il prévu le soir de Noël ?

La fenêtre de lancement est déterminée par les exigences de la mission qui exigent des conditions d'éclairage soigneusement contrôlées et une communication radio continue. Ces contraintes se traduisent par quelques jours de lancement disponibles chaque mois, dont un tombe la veille de Noël.

4. Quels revers l’ULA a-t-elle rencontrés ?

ULA a été confrontée à des retards techniques dans le développement de sa fusée Vulcan Centaur, notamment des incidents impliquant une explosion de l'étage supérieur lors des essais et une autre explosion lors des essais du moteur de fusée. Cependant, ULA reste déterminé à garantir les normes de sécurité et de performance les plus strictes.

5. Où a lieu le lancement ?

Le lancement devrait avoir lieu au complexe de lancement 41 de la station spatiale de Cap Canaveral en Floride.

Sources : NASA ([URL du domaine]), CNBC Technology Executive Council Summit ([URL du domaine])