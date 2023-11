Un nouveau satellite britannique pour surveiller le climat et les catastrophes naturelles de la Terre

Le Royaume-Uni devrait contribuer au développement d'un nouveau vaisseau spatial dédié à la surveillance du changement climatique et des catastrophes naturelles. En s'associant à celles du Portugal et de l'Espagne dans le cadre du projet Atlantic Constellation, l'Agence spatiale britannique financera la construction d'un satellite éclaireur, destiné à collecter des données précieuses et à jour sur les conditions environnementales de la Terre. L'initiative, qui a reçu un financement de 3 millions de livres sterling du gouvernement britannique, contribuera non seulement à la détection et à la surveillance des catastrophes naturelles, mais soutiendra également les efforts visant à atténuer les risques potentiels.

Le nouveau satellite, fruit d'une collaboration avec Open Cosmos, une société basée sur le Harwell Space Campus dans l'Oxfordshire, contribuera de manière significative aux initiatives mondiales ciblant le changement climatique et les secours en cas de catastrophe. Il fournira également des données vitales pour des secteurs clés tels que l’agriculture et l’énergie, améliorant ainsi leurs pratiques en matière de développement durable. Andrew Griffith, ministre du ministère de la Science, de l'Innovation et de la Technologie, a souligné le rôle complexe que joue l'observation de la Terre pour relever les défis mondiaux urgents. Il a fait remarquer que les données satellitaires permettent une prise de décision rapide, tout en renforçant divers secteurs de l'économie britannique.

En s'associant à Open Cosmos et en soutenant les ambitions d'Atlantic Constellation, le Royaume-Uni vise à tirer parti de la technologie spatiale pour atteindre des objectifs communs. Cette coopération crée non seulement de nouvelles opportunités de développement futur des compétences, mais génère également des perspectives d'emploi, favorisant ainsi la croissance économique du pays. L'annonce de la participation du Royaume-Uni au projet coïncide avec le début de la Conférence spatiale britannique à Belfast, en Irlande du Nord, soulignant encore davantage l'engagement du pays à faire progresser la recherche scientifique et l'exploration spatiale.

Foire aux Questions

Qu'est-ce que le projet Constellation Atlantique ?

Le projet Atlantic Constellation est une initiative menée par le Portugal, l'Espagne et le Royaume-Uni pour développer un groupe de satellites destinés à surveiller les conditions environnementales de la Terre, avec un accent particulier sur le changement climatique et les catastrophes naturelles.

Comment le nouveau satellite contribuera-t-il aux efforts de lutte contre le changement climatique ?

Le nouveau satellite, financé par le gouvernement britannique et développé en collaboration avec Open Cosmos, fournira des données régulièrement mises à jour sur le climat de la Terre. Ces informations contribueront à comprendre les modèles et les tendances climatiques, ce qui facilitera une prise de décision éclairée et la mise en œuvre de stratégies efficaces d’atténuation du changement climatique.

Quelles industries bénéficieront des données du satellite ?

Les données du satellite seront précieuses pour toute une série d'industries, notamment l'agriculture et l'énergie. Il améliorera les pratiques agricoles en fournissant des informations sur les conditions météorologiques et la gestion des terres, contribuant ainsi à accroître la productivité et la durabilité. De plus, le secteur de l’énergie peut utiliser les données pour optimiser ses opérations et mieux répondre aux défis liés au climat.