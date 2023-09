Des scientifiques britanniques se préparent à recevoir un échantillon de l'astéroïde Bennu

Les scientifiques britanniques attendent avec impatience l'arrivée d'un échantillon de l'astéroïde Bennu, collecté dans le cadre de la mission Osiris-Rex de la NASA. Le retour des échantillons devrait avoir lieu dimanche lorsqu'une capsule contenant des roches et de la poussière provenant de la surface de l'astéroïde atterrira dans le désert de l'Utah. Cette mission marque la première tentative de la NASA de prélever un échantillon d'un astéroïde et livrera le plus gros échantillon d'astéroïde jamais restitué sur Terre.

L'astéroïde Bennu, un vestige vieux de 4.5 milliards d'années de notre système solaire primitif, a le potentiel de fournir des informations précieuses sur la formation et l'évolution des planètes. Les scientifiques le considèrent comme une capsule temporelle capable de faire la lumière sur l’origine des matières organiques et de l’eau qui pourraient avoir contribué à la vie sur Terre. Contrairement aux météorites, qui sont rapidement contaminées lorsqu'elles entrent dans l'atmosphère terrestre, l'échantillon collecté à Bennu sera presque intact, permettant aux scientifiques d'avoir un aperçu préservé du passé.

Plus de 200 personnes provenant de plus de 35 institutions réparties dans le monde, dont des chercheurs de l'Université de Manchester et du Musée d'histoire naturelle, auront accès à un quart de l'échantillon. Ils étudieront la composition des échantillons afin de comprendre le rôle des matières organiques et minérales altérées par l'eau dans la formation des planètes.

Le vaisseau spatial Osiris-Rex, lancé en septembre 2016 et arrivé à Bennu en décembre 2018, a passé plus de deux ans à étudier l'astéroïde avant de collecter l'échantillon en octobre 2020. La capsule devrait atterrir à 3h55 BST.

Cette mission représente une étape importante dans notre exploration en cours du système solaire, fournissant aux scientifiques des données précieuses qui contribueront à notre compréhension de la formation planétaire et du potentiel de vie au-delà de la Terre.

