Les populations d’oiseaux du Royaume-Uni font face à des gagnants et des perdants alors que le changement climatique s’installe

Les populations d'oiseaux au Royaume-Uni subissent des changements importants en raison des impacts du changement climatique, selon les scientifiques. Si certaines espèces prospèrent, d’autres sont confrontées à de graves déclins.

La perte d'habitats naturels, l'utilisation de pesticides et les changements climatiques contribuent tous au déclin des espèces d'oiseaux en Grande-Bretagne. Le British Trust for Ornithology rapporte que le nombre d’oiseaux sauvages a diminué de 73 millions depuis 1970.

Les oiseaux migrateurs, en particulier, sont confrontés à des défis lorsqu’ils affrontent des conditions météorologiques extrêmes sur différents continents. Le Dr Dave Leech, responsable du baguage au British Trust for Ornithology, souligne que le changement climatique constitue une pression majeure pour les oiseaux migrateurs. Ils doivent tenir compte des conditions climatiques non seulement de leurs aires de reproduction, mais aussi de leurs zones d'hivernage et des régions qu'ils traversent lors de leur migration.

Certaines espèces s'adaptent au changement climatique. Les parulines roseaux, par exemple, profitent des étés plus longs et plus chauds en produisant plus de progéniture. De même, des espèces comme la paruline de Cetti étendent leur aire de répartition vers le nord.

Cependant, d’autres espèces, dont le coucou et la paruline des saules, ont du mal à faire face au réchauffement climatique. Les coucous, qui passent leurs étés au Royaume-Uni, ont du mal à revenir d'Afrique en raison du manque de nourriture et du déclin de leur nombre.

Le déclin des populations d’oiseaux est une préoccupation majeure tant pour les amateurs d’oiseaux que pour les défenseurs de l’environnement. La perte d’espèces emblématiques comme le coucou et le rossignol pourrait avoir un impact profond sur les générations futures, qui n’auront peut-être jamais l’occasion d’entendre leurs cris uniques.

Néanmoins, les passionnés d’oiseaux espèrent que le changement climatique entraînera l’émergence de nouvelles espèces au Royaume-Uni. Par exemple, des espèces comme l’échasse à ailes noires et le guêpier, rarement observées auparavant sur les côtes britanniques, ravissent désormais les ornithologues amateurs.

Grâce à une collecte et une surveillance approfondies des données, les scientifiques espèrent mieux comprendre les impacts du changement climatique sur les populations d’oiseaux et développer des stratégies pour atténuer ces changements.

Sources:

– Trust britannique pour l’ornithologie

– Dr Dave Leech, British Trust for Ornithology

Suivez Hélène sur Twitter @hbriggs.