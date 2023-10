Une recherche révolutionnaire menée par un astrophysicien indien dévoile les secrets des éléments lourds de l'univers

Londres, Royaume-Uni (Royaume-Uni) – Le professeur Vik Dhillon, astrophysicien d'origine indienne de l'Université de Sheffield au Royaume-Uni, a fait des progrès significatifs dans la résolution des mystères derrière la création des éléments chimiques les plus lourds de l'univers. Grâce à la caméra innovante ULTRACAM, le professeur Dhillon et son équipe ont réussi à localiser les sursauts gamma et les kilonovae, mettant ainsi en lumière l'origine d'éléments lourds tels que l'or, le platine et l'uranium.

La caméra ULTRACAM, développée par le Pr Dhillon dans le cadre du projet ULTRACAM, a changé la donne en identifiant précisément l'emplacement des sursauts gamma, qui marquent le début des explosions de kilonova. Les Kilonovae, résultant de la collision de deux étoiles à neutrons denses, seraient responsables de la création des éléments les plus lourds du tableau périodique.

Cette découverte révolutionnaire a permis aux scientifiques de déclencher des observations à partir de télescopes du monde entier, notamment du très attendu télescope spatial James Webb (JWST). Grâce à leurs observations, l'équipe de l'Université de Sheffield a confirmé la présence d'éléments lourds dans la kilonova en détectant une lumière rouge révélatrice, provoquée par l'absorption de la lumière bleue par les éléments nouvellement formés.

De plus, l’analyse du spectre infrarouge réalisée par le JWST a révélé la présence de tellure, un élément adjacent à l’iode dans le tableau périodique. Cette découverte suggère fortement que des quantités importantes d'iode, essentielles à la vie sur Terre, ont également été produites lors de l'explosion de Kilonova.

Le Dr Stuart Littlefair, un autre chercheur clé impliqué dans l'étude, a souligné le rôle crucial joué par la caméra ULTRACAM dans la capture de la faible lumière optique des objets compacts en fusion. La capacité de l'appareil photo à prendre des photos dans plusieurs longueurs d'onde de lumière simultanément a fourni les premières indications que l'événement kilonova était vraiment extraordinaire.

Cette recherche révolutionnaire témoigne de l'expertise et des contributions du professeur Vik Dhillon dans le domaine de l'astrophysique. Ses travaux sur les kilonovae ont non seulement mis en lumière les origines des éléments lourds, mais ont également conduit au développement de caméras innovantes à grande vitesse comme ULTRACAM, ULTRASPEC et HiPERCAM, ainsi qu'un télescope robotique.

FAQ:

Q : Qu’est-ce qu’une kilonova ?

R : Une kilonova est un événement explosif qui se produit lorsque deux étoiles à neutrons denses entrent en collision, entraînant la création d'éléments lourds.

Q : Qu'est-ce que la caméra ULTRACAM ?

R : La caméra ULTRACAM est un outil avancé développé par le professeur Vik Dhillon et son équipe qui permet une détection précise des sursauts gamma et des kilonovae.

Q : Qu’ont découvert les recherches récentes sur les kilonovae ?

R : Des recherches récentes ont découvert que les kilonovae sont responsables de la création d'éléments lourds, notamment l'or, le platine et l'uranium.

Q : Pourquoi cette recherche est-elle importante ?

R : Cette recherche rapproche les scientifiques de la compréhension de la façon dont les éléments chimiques les plus lourds se forment dans l’univers et a des implications plus larges pour notre compréhension du cosmos.