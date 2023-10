Nuit éblouissante : des passionnés d'astronomie à Udupi sont témoins d'une éclipse lunaire partielle

By

Un groupe de passionnés d’astronomie d’Udupi est resté éveillé toute la nuit pour assister à un événement céleste époustouflant : une éclipse partielle de Lune. Le club des astronomes amateurs de Poornaprajna, composé d'étudiants du Poornaprajna College, a eu l'occasion unique de capturer des images fascinantes de l'éclipse. Cette éclipse particulière était particulièrement spéciale car il s’agissait de la première et de la seule éclipse visible pour l’Inde en 2023.

L'éclipse a commencé à 11 h 31 le 28 octobre et l'ombre de la Terre a commencé à se projeter sur la lune à 1 h du matin le 29 octobre. Au fil du temps, l'ombre est devenue plus importante jusqu'à ce qu'elle atteigne son apogée à 1 h 44. Après l'éclipse, les membres du club ont documenté avec enthousiasme ce spectacle exceptionnel.

Selon Souda Atul Bhat, coordinatrice du club, l'alignement du soleil, de la Terre et de la lune a joué un rôle important dans la création de ce phénomène époustouflant. L’éclipse lunaire s’est produite à la suite de l’éclipse annulaire du 14 octobre 2023, visible depuis les Amériques. En raison du mouvement constant des corps célestes, l’alignement parfait a été légèrement perturbé, provoquant la chute d’une partie seulement de la Lune sous l’ombre de la Terre. Cela a entraîné une éclipse partielle de Lune.

Alors que certains passionnés ont dû faire face à un ciel nuageux, d’autres ont réussi à apercevoir l’éclipse lorsque les nuages ​​se sont brièvement dissipés. Shantika Upadhya, une étudiante du III B.Com, attendait avec impatience le pic de l'éclipse et a réussi à capturer une image pendant la courte fenêtre de clarté. Bhargava Bhat, un étudiant du I B.Sc., est également resté éveillé tard pour tenter de documenter l'intégralité de l'éclipse. Malheureusement, le ciel est devenu de plus en plus nuageux après 2 heures du matin, rendant difficile toute observation ultérieure.

La prochaine éclipse visible en Inde n’aura lieu qu’en septembre 2025, ce qui rend cet événement céleste d’autant plus remarquable. Le club des astronomes amateurs de Poornaprajna et d'autres passionnés d'astronomie attendent patiemment la prochaine occasion de s'émerveiller devant les merveilles du cosmos.

FAQ

Qu'est-ce qu'une éclipse lunaire ?

Une éclipse lunaire se produit lorsque la Terre passe entre le soleil et la lune, provoquant la chute de la lune dans l’ombre de la Terre.

Qu'est-ce qu'une éclipse partielle de Lune ?

Une éclipse partielle de Lune se produit lorsqu'une partie seulement de la Lune tombe sous l'ombre de la Terre, ce qui entraîne un assombrissement partiel de la Lune.

Quand a eu lieu l’éclipse partielle de Lune à Udupi ?

L'éclipse partielle de Lune a été observée à Udupi aux premières heures du dimanche 29 octobre. Elle a commencé à 11 h 31 le 28 octobre et a atteint son apogée à 1 h 44 le 29 octobre.

Quand la prochaine éclipse sera-t-elle visible en Inde ?

La prochaine éclipse visible en Inde devrait avoir lieu en septembre 2025.