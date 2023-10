L'UCF participe à la soirée internationale Observez la Lune

L'UCF, également connue sous le nom de SpaceU, se joint une fois de plus à l'événement mondial International Observe the Moon Night, pour sensibiliser à la science et à l'exploration lunaire. L'université organisera son propre Observe the Moon Knight le 21 octobre, offrant un accès gratuit aux télescopes et aux activités liées à l'espace autour du Reflecting Pond. L'événement est ouvert au public.

Pendant l'événement, les experts spatiaux de l'UCF seront disponibles pour aider les participants à observer la lune depuis le campus. L'événement aura lieu de 6h à 8h, permettant aux participants de profiter de la vue sur la lune avant que le ciel ne devienne trop sombre. Adrienne « Addie » Dove, professeure adjointe de physique à l'UCF College of Sciences, déclare que même à ce moment-là, la lune sera toujours visible.

Le professeur Yan Fernandez rejoindra Dove lors de l'événement pour partager des informations sur leurs recherches liées à la Lune, y compris la mission Lunar-VISE de la NASA. Cette mission se concentre sur l’exploration d’une région spécifique de la lune pour identifier les ressources minérales et chimiques.

Outre l'observation au télescope, les bibliothèques de l'UCF et diverses organisations étudiantes disposeront également de stands et d'activités liées à l'astronomie et à la physique. Les participants auront l'occasion d'en apprendre davantage sur ces sujets, des météorites aux fusées à eau, en passant par l'exploration des cratères lunaires. De plus, il y aura une station de passeport lunaire, où les participants pourront collecter des timbres lorsqu'ils se déplaceront dans différentes stations spatiales hébergées par des planétologues de l'UCF, des bibliothécaires scientifiques et des membres de la société d'astronomie de l'université.

Cet événement n'est que l'un des nombreux événements Chevaliers sous les étoiles organisés par l'Observatoire Robinson et la Société d'Astronomie gérée par les étudiants. L'UCF poursuit son dévouement à la recherche spatiale, ce qui lui vaut le surnom de SpaceU. L'université a une longue tradition de conquête des étoiles, avec de nombreux projets soutenant le programme Artemis de la NASA et une contribution significative de ses diplômés au Kennedy Space Center. De plus, l'UCF a donné à des astéroïdes le nom de plus d'une douzaine de ses chercheurs et a même nommé une planète en son honneur.

L'esprit de l'exploration spatiale s'étend également aux programmes sportifs de l'UCF avec des jeux spatiaux thématiques. Ces événements, lancés pour la première fois en 2016 avec le football, honorent l'implication de l'UCF dans l'industrie spatiale. Le prochain Space Game pour le football masculin se jouera contre la Caroline côtière le 18 octobre. Le football et le volleyball féminins ont également déjà disputé leurs Space Games cette année. Le point culminant sera le septième Space Game annuel de l'UCF football, le 11 novembre, avec Oklahoma State comme adversaire. Il est intéressant de noter que la ligne de 50 mètres du stade de football de l'UCF s'aligne sur la même latitude que la rampe de lancement historique de la NASA, le Launch Complex 39A, situé à environ 35 miles à l'est de l'université.

L'UCF continue de viser l'excellence dans la recherche et l'éducation spatiales, tant sur le terrain qu'en dehors.

