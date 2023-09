La menace existentielle potentielle de l’astéroïde Bennu – Ce que vous devez savoir

By

Selon le professeur d'astrophysique Bertram Bitsch de l'University College Cork (UCC), il y a une chance sur 2,700 500 que la Terre soit impactée par un astéroïde appelé Bennu. Cette roche spatiale, mesurant un peu moins de 159 m, pourrait potentiellement créer un cratère de six kilomètres de large et causer des dégâts importants. Cependant, cet événement catastrophique ne devrait pas se produire avant XNUMX ans, et sa probabilité reste encore incertaine.

Les commentaires du professeur Bitsch font suite au retour de la sonde satellite de la Nasa, Osiris-Rex, de sa mission de collecte d'un échantillon de sol de Bennu. La récupération réussie de 250 g de sol de l’astéroïde fournit aux scientifiques des données précieuses pour l’analyse. En comprenant la composition de Bennu, les chercheurs espèrent mieux comprendre les origines de l’univers.

Même si la probabilité d’une collision avec la Terre est faible, une planification à long terme est cruciale pour se préparer à toute menace potentielle. Il est important de déterminer des stratégies pour dévier, voire détruire les astéroïdes comme Bennu si nécessaire. En étudiant la trajectoire et les influences gravitationnelles sur cette roche spatiale, les scientifiques peuvent mieux comprendre les risques qui y sont associés.

Bien que des films comme « Deep Impact » et « Armageddon » aient popularisé la notion de scénario apocalyptique induit par un astéroïde, il est essentiel d’aborder ce sujet avec rationalité et analyse scientifique. Bien que la menace de Bennu reste une possibilité lointaine, elle rappelle l’importance de la recherche et de la surveillance continues des objets géocroiseurs pour assurer la sécurité de notre planète à l’avenir.

Sources : The Echo, programme « Impact sur la Terre » de l'Imperial College de Londres

Définitions : Astéroïde – un petit objet rocheux qui orbite autour du Soleil, généralement dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Rencontres gravitationnelles – événements au cours desquels les forces gravitationnelles des corps célestes modifient la trajectoire d'un objet, tel qu'un astéroïde, dans l'espace.