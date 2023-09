Une étude sur les mouches des fruits met en lumière un gène lié à l'autisme et à l'élagage synaptique

Une étude récente menée sur les mouches des fruits a révélé que la surexpression ou la sous-expression du gène UBE3A, lié à l'autisme et aux syndromes associés, peut avoir un impact significatif sur l'élagage des synapses du côté présynaptique des synapses. Des recherches antérieures ont montré que les souris et les mouches porteuses d'UBE3A muté présentaient des défauts dans la croissance et le fonctionnement des synapses envoyant des signaux. L'élagage synaptique, qui consiste à éliminer les connexions faibles ou inutiles, est crucial pour le fonctionnement cérébral, et les perturbations de ce processus ont été liées à l'autisme.

Au cours des 24 premières heures de métamorphose, les synapses émettrices de signaux sont supprimées dans une classe spécifique de neurones sensoriels chez les mouches des fruits. Cependant, les mouches avec de faibles niveaux d'UBE3A présentent des déficits d'élagage. En revanche, les mouches présentant des niveaux élevés d’UBE3A présentent une élimination prématurée des synapses existantes. L'étude a également révélé qu'UBE3A réduit les synapses en atténuant les niveaux d'une protéine appelée TKV. Le TKV est un récepteur des protéines morphogénétiques osseuses (BMP), impliquées dans le développement du cerveau. Les résultats suggèrent un lien potentiel entre UBE3A et la voie de signalisation BMP, qui a été observée dans des modèles murins d'autisme.

Bien que l’étude fournisse des informations précieuses sur le rôle de l’UBE3A dans l’élagage des synapses chez les mouches des fruits, il n’est pas clair si ces résultats pourraient être transposés chez l’homme. La protéine UBE3A chez les mouches est différente de son équivalent humain, et il existe des différences spécifiques à chaque espèce dans la biologie et la régulation d'UBE3A. Comprendre le rôle de UBE3A au niveau de la synapse est crucial pour développer des traitements potentiels contre l'autisme et les troubles associés.

Sources:

– UBE3A : Ubiquitine protéine ligase E3A

– Élagage des synapses : L’élimination des connexions faibles ou inutiles entre les neurones au cours du développement cérébral

– Syndrome d'Angelman : une maladie génétique caractérisée par un retard de développement, des difficultés motrices, des convulsions et souvent de l'autisme.

– TKV : Protéine des veines épaisses

– Voie de signalisation BMP : Voie de signalisation des protéines morphogénétiques osseuses impliquée dans le développement cérébral

– Syndrome de Rett : Une maladie génétique qui provoque des handicaps cognitifs et physiques, dont l'autisme

– Syndrome du X fragile : une maladie génétique qui entraîne des déficiences intellectuelles et des problèmes de comportement

– Empreinte : Phénomène biologique où seul l’allèle hérité d’un parent est fonctionnel