Une nouvelle méthode de séquençage de l’ADN offre une approche prometteuse à l’exploration minérale

Des chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) ont mis au point une technique révolutionnaire qui utilise l'ADN de microbes pour rechercher des gisements minéraux précieux dans le sol. Cette méthode innovante, qui utilise la technologie moderne de séquençage de l’ADN, a le potentiel de révolutionner l’exploration minière et pourrait jouer un rôle particulièrement déterminant dans l’approvisionnement en matériaux nécessaires à la production de véhicules électriques.

Dans une étude publiée dans Nature Communications Earth and Environment, les chercheurs de l'UBC ont démontré comment ils ont pu identifier la kimberlite, une roche connue pour contenir des minerais de diamant, en analysant les marqueurs ADN des microbes présents dans le sol. De plus, ils ont découvert que la kimberlite avait la capacité de capter et de stocker le carbone atmosphérique, ce qui en faisait une ressource précieuse pour lutter contre le changement climatique.

Selon l'une des co-auteures de l'étude, Bianca Iulianella Phillips, la technique leur permet de « voir à travers le sol » pour découvrir les roches, les métaux et les minéraux sous la surface. En reliant des signatures microbiennes spécifiques à des gisements minéraux enfouis, les chercheurs peuvent identifier avec précision leur présence. Bien que l'étude ait porté sur la kimberlite, l'équipe a également exploré l'utilisation potentielle de cette méthode pour localiser des gisements de cuivre porphyrique en Colombie-Britannique, un minéral essentiel utilisé dans la production de batteries pour véhicules électriques.

Les méthodes traditionnelles d'exploration minière, telles que les levés géophysiques et le forage, peuvent être coûteuses et prendre beaucoup de temps. Cette nouvelle approche de séquençage de l'ADN offre une alternative plus rentable et plus efficace en fournissant des informations précieuses avant de commencer le forage. En analysant les changements microbiens provoqués par l’interaction avec le minerai, les chercheurs peuvent identifier des marqueurs clés qui signifient la présence de gisements minéraux.

Bien que cette découverte soit très prometteuse, des recherches supplémentaires sont encore nécessaires pour optimiser et affiner la technique. Iulianella Phillips, qui poursuit actuellement son doctorat, a souligné l'importance de répondre aux questions fondamentales sur le fonctionnement de ces systèmes afin de maximiser l'impact de cette méthode.

Ces travaux révolutionnaires menés par des chercheurs de l'UBC ouvrent de nouvelles possibilités en matière d'exploration minérale, offrant une approche durable et efficace pour découvrir des ressources précieuses sous la surface de la Terre. Grâce aux progrès continus de la technologie de séquençage de l’ADN, l’avenir de l’exploration minérale pourrait être transformé en exploitant le pouvoir des microbes.

FAQ

Qu’est-ce que la kimberlite ?

La kimberlite est un type de roche qui contient des minerais de diamant. Il est souvent utilisé comme indicateur de gisements potentiels de diamants.

Pourquoi cette méthode de séquençage de l’ADN est-elle importante ?

On pense que cette méthode est la première utilisation du séquençage moderne de l’ADN pour rechercher des gisements minéraux. Il offre un moyen rentable et efficace d’identifier des ressources précieuses avant de lancer le forage.

Comment cette méthode peut-elle bénéficier à la production de véhicules électriques ?

En utilisant le séquençage de l’ADN pour localiser des minéraux critiques tels que le cuivre porphyre, utilisé dans la production de batteries pour véhicules électriques, cette méthode peut aider à rationaliser l’approvisionnement en matériaux nécessaires à la fabrication de véhicules électriques.

Quels sont les avantages de l’utilisation de microbes dans l’exploration minérale ?

Les microbes offrent une source renouvelable et abondante de marqueurs pour identifier les gisements minéraux enfouis. Contrairement aux éléments physiques, l’offre des microbes n’est pas limitée, ce qui en fait un outil précieux dans la recherche de ressources précieuses.