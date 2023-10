Une nouvelle technique utilise la vie microscopique pour localiser les minéraux cachés

Une étude révolutionnaire menée par des chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique a dévoilé une nouvelle méthode de détection des gisements minéraux dissimulés. Plutôt que de s'appuyer sur des techniques de forage traditionnelles, l'étude propose d'utiliser l'analyse microbiologique d'échantillons de sol comme moyen d'identifier avec précision ce qui se trouve sous la surface.

La recherche, publiée dans la revue Nature Communications Earth and Environment, se concentre spécifiquement sur l'identification de la kimberlite, un type de roche connue pour contenir des diamants. En analysant des échantillons de sol prélevés au-dessus de gisements de kimberlite confirmés, les chercheurs ont pu identifier des indicateurs microbiens fortement corrélés à la présence de kimberlite. En effet, 59 des 65 indicateurs identifiés en laboratoire ont été retrouvés dans les échantillons de sol.

Cette nouvelle technique ouvre également des possibilités pour l’exploration d’autres types de gisements minéraux. Bien que l’étude se soit principalement concentrée sur les gisements de cuivre de kimberlite et de porphyre, les chercheurs estiment que l’analyse microbiologique pourrait potentiellement être utilisée pour détecter un large éventail de minéraux.

Les avantages de cette approche vont au-delà de sa précision. Les entreprises de l’industrie minière peuvent économiser beaucoup de temps et d’argent en intégrant l’analyse microbiologique à leur processus d’exploration minérale. Les techniques de forage traditionnelles peuvent être d'un coût prohibitif, ce qui rend crucial pour les entreprises d'avoir une compréhension claire des gisements minéraux potentiels avant de se lancer dans des opérations de forage coûteuses.

Alors que notre société donne de plus en plus la priorité aux énergies renouvelables et s’efforce d’atténuer les impacts du changement climatique, le besoin de méthodes d’exploration minière précises et efficaces est plus grand que jamais. En développant des bases de données de signatures microbiennes pour divers minéraux, les chercheurs espèrent étendre l’application de cette technique à des minéraux plus « pertinents pour le climat ».

Bien que cette étude représente une avancée significative dans le domaine de l’exploration minérale, des recherches et une validation plus approfondies seront nécessaires pour établir tout le potentiel de l’analyse microbiologique en tant qu’outil standard dans l’industrie. Néanmoins, cette approche innovante est prometteuse pour révolutionner les méthodes d'exploration minière et débloquer des ressources cachées sous la surface de la Terre.

QFP

Quel est le but de la recherche menée à l’Université de la Colombie-Britannique ?

Le but de la recherche est de développer une méthode permettant d'identifier les gisements minéraux cachés sous les couches de sol. En analysant la vie microscopique dans le sol, les chercheurs peuvent déduire la présence de minéraux sous terre sans recourir à des techniques de forage coûteuses.

Que sont les indicateurs microbiens ?

Les indicateurs microbiens sont des types spécifiques de microbes ou des variations de l’activité microbienne qui servent de signaux pour la présence de certains minéraux. Dans l’étude, les chercheurs ont identifié des indicateurs microbiens fortement corrélés à la kimberlite, un type de roche connue pour contenir des diamants.

Quels sont les avantages potentiels de l’analyse microbiologique en exploration minérale ?

L’intégration de l’analyse microbiologique au processus d’exploration minérale peut offrir plusieurs avantages. Cela peut permettre aux sociétés minières d'économiser du temps et de l'argent en fournissant des informations plus précises sur les gisements potentiels avant de commencer les opérations de forage. De plus, cette approche s’aligne sur l’accent croissant mis sur les énergies renouvelables et les efforts d’atténuation du changement climatique, car elle permet l’identification de minéraux pertinents pour ces domaines.