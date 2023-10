Faire progresser le domaine : les capteurs souples élargissent les possibilités en robotique et en prothèses

Doux, flexible et remarquablement sensible, un capteur souple révolutionnaire, co-développé par des chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) et Honda, est sur le point de révolutionner les domaines de la robotique et des prothèses. Ce capteur innovant, lorsqu'il est appliqué à la surface de bras prothétiques ou de membres robotiques, améliore la sensibilité tactile et la dextérité, permettant aux machines d'effectuer facilement des tâches complexes. De plus, sa texture semblable à celle de la peau favorise des interactions plus sûres et plus réalistes entre les humains et les robots, favorisant ainsi des niveaux de confiance et de collaboration accrus.

Le capteur souple, conçu dans le cadre des travaux doctoraux pionniers du Dr Mirza Saquib Sarwar en génie électrique et informatique à la faculté des sciences appliquées de l'UBC, possède un éventail impressionnant de capacités. En détectant différents types de forces, le capteur permet aux bras prothétiques et robotiques de réagir aux stimuli tactiles avec une précision et une finesse exceptionnelles. Les objets délicats comme les œufs ou les verres d’eau peuvent désormais être saisis et manipulés en toute confiance sans risque de dommage ou d’accident.

Fondamentalement composé de caoutchouc de silicone, un matériau couramment utilisé au cinéma pour créer des effets cutanés réalistes, le capteur est méticuleusement conçu pour reproduire les caractéristiques de flambage et de rides présentes dans la peau humaine. En utilisant de faibles champs électriques, semblables à ceux trouvés dans les écrans tactiles, le capteur peut détecter des objets à distance tout en détectant simultanément les forces à la fois dans et le long de sa surface. Cette combinaison unique est primordiale pour les interactions homme-robot, permettant aux robots de fonctionner de manière sûre et efficace à proximité des personnes.

Les efforts de collaboration entre l'UBC et l'institut de recherche Frontier Robotics de Honda ont donné naissance à une technologie pratique et évolutive. Le processus de fabrication simple du capteur permet une évolutivité facile, permettant de couvrir de grandes surfaces et de produire de grandes quantités. Le Dr John Madden, figure de proue de l'étude et professeur de génie électrique et informatique à l'UBC, affirme que les capteurs et l'intelligence artificielle transforment rapidement les robots en entités plus performantes et plus réalistes. Cependant, il reste encore beaucoup de marge de croissance.

Comme le souligne le Dr Madden, la peau humaine possède des capacités de détection bien supérieures à celles que permet la technologie actuelle. Les efforts de recherche visent à combler cette lacune en affinant davantage les capteurs pour imiter les subtilités du contact humain, notamment la détection de la température et même l'évaluation des dommages. De plus, l’intégration de l’intelligence artificielle jouera un rôle central en aidant les robots à prioriser et à répondre aux informations sensorielles pertinentes. Le développement de capteurs avancés et l’évolution de l’intelligence artificielle doivent se produire en tandem, façonnant un avenir où les robots coexisteront et collaboreront de manière transparente avec les humains.

