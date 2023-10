Le Royal Tyrrell Museum expose un crâne de tricératops rare

By

Le Musée royal Tyrrell de paléontologie de Drumheller, au Canada, a dévoilé sa dernière exposition, un crâne de tricératops fossilisé de la fin du Crétacé. Le crâne, surnommé Calli, est le crâne de tricératops le mieux conservé et le plus complet jamais découvert au Canada. Les fossiles de tricératops sont relativement courants aux États-Unis mais rares au Canada, ce qui rend cette découverte importante.

Le Dr Caleb Brown, conservateur du musée chargé de la systématique et de l'évolution des dinosaures, s'est dit enthousiasmé par ce nouvel ajout à la collection du musée. Il a mentionné que le Royal Tyrrell Museum ne possédait pas auparavant de crâne de tricératops original.

Le crâne a été découvert en 2014 lors de travaux paléontologiques d'atténuation des inondations après les inondations de 2013. Il a été trouvé près du ruisseau Callum, un affluent de la rivière Oldman. En raison de sa taille et de son poids, le fossile a dû être extrait en « blocs » et transporté par avion jusqu'à Drumheller. Pendant sept ans, les techniciens du musée ont soigneusement préparé le fossile pour la recherche et l'exposition publique.

Le technicien Ian Macdonald a passé 6,500 815 heures à conserver le fossile, retirant méticuleusement XNUMX kilogrammes de roche dure pour exposer le crâne. La grande taille et la forme inégale du crâne ont présenté des défis lors du processus de conservation. Macdonald a décrit le travail complexe qu'il a dû effectuer sur chaque bosse, fosse et rainure du fossile.

Le crâne du tricératops mesure six pieds de long sur cinq pieds de large et est incroyablement fragile. Pour soutenir le crâne, le musée a commandé une armature métallique personnalisée à des forgerons de Strathmore.

Cette exposition fascinante offre aux visiteurs une occasion rare d'apprécier la majesté et la complexité du tricératops, un dinosaure qui parcourait les contreforts du sud-ouest de l'Alberta il y a plus de 68 millions d'années.

