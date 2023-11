De nouvelles informations sur l'activité sans précédent du Soleil

By

L’humanité traverse actuellement une ère remarquable de surveillance étroite du Soleil, révélant des détails inédits et transformant notre compréhension de ce corps céleste. Au cours des dernières années, deux satellites, Parker Solar Probe de la NASA et Solar Orbiter de l'Agence spatiale européenne, ont joué un rôle crucial dans la capture d'images haute résolution et la collecte de données essentielles.

Ces puissants vaisseaux spatiaux ont résisté à d'intenses tempêtes solaires et à des explosions de radiations, fournissant ainsi aux scientifiques une mine d'informations inestimables sur le comportement du Soleil. Les images obtenues ont étonné les chercheurs et ont initié un changement de paradigme dans le domaine de la physique solaire.

La sonde solaire Parker, sur son orbite elliptique proche de la surface du Soleil, surveille méticuleusement les rejets de particules et les champs magnétiques, offrant ainsi un aperçu unique de l'atmosphère solaire. D’autre part, le Solar Orbiter, tout en maintenant une plus grande distance, capture des images incroyablement détaillées grâce à ses caméras haute définition.

Lors d'une rencontre fortuite en juin 2022, les deux satellites ont permis aux scientifiques de mesurer pour la première fois la vitesse à laquelle les températures augmentent depuis la surface du Soleil jusqu'à son atmosphère. Cette collaboration a démontré l'immense potentiel de la combinaison de données provenant de sources multiples pour faire progresser notre compréhension du Soleil.

De plus, le Solar Orbiter a été témoin d’une éruption colossale de l’autre côté du Soleil, qui a directement impacté la sonde solaire Parker. Cet événement, survenu en 2021, a représenté une mesure révolutionnaire et a souligné l’importance d’une surveillance aussi étroite.

En septembre 2022, le Solar Orbiter a enregistré la plus grande éruption solaire de l’histoire. Si la Terre avait été sur la trajectoire de l'éruption, celle-ci aurait pu rivaliser avec l'événement destructeur de Carrington en 1859, qui a causé d'importants dégâts aux systèmes télégraphiques. Ces événements récents soulignent l’importance de la mission en cours de ces satellites et la richesse des connaissances qu’ils continuent de fournir.

Avec la Parker Solar Probe et le Solar Orbiter qui devraient rester opérationnels au moins jusqu'en 2024, et le Solar Orbiter financé jusqu'en 2029, on s'attend beaucoup à des découvertes plus fascinantes dans le domaine de la physique solaire. Associée aux contributions d'autres observatoires solaires, tels que le télescope solaire Daniel K. Inouye, la compréhension croissante du Soleil par l'humanité recèle un grand potentiel pour façonner notre avenir technologique sur Terre.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Comment la sonde solaire Parker et le Solar Orbiter ont-ils révolutionné notre compréhension du Soleil ?

Ces deux satellites ont capturé des images haute résolution et collecté des données vitales qui ont considérablement amélioré nos connaissances sur le comportement et la composition du Soleil. Ils ont permis aux scientifiques d'assister à des éruptions solaires sans précédent et de mesurer la vitesse à laquelle les températures augmentent à la surface du Soleil.

2. Quelle est l’importance de la mesure récente de la plus grande éruption solaire de l’histoire ?

La mesure de cette éruption solaire massive renforce l’importance d’une surveillance étroite du Soleil et des dangers potentiels qu’il représente pour nos vies technologiquement dépendantes. Cela rappelle le pouvoir destructeur que les événements solaires peuvent libérer.

3. Combien de temps la Parker Solar Probe et le Solar Orbiter devraient-ils rester opérationnels ?

La Parker Solar Probe et le Solar Orbiter devraient poursuivre leurs missions au moins jusqu'en 2024. Le Solar Orbiter est financé jusqu'en 2029, offrant ainsi une opportunité prolongée pour de nouvelles découvertes et observations.

4. Quels autres observatoires solaires contribuent à notre compréhension du Soleil ?

En plus de Parker Solar Probe et de Solar Orbiter, des observatoires comme le télescope solaire Daniel K. Inouye à Maui, à Hawaï, élargissent notre connaissance du Soleil. Ensemble, ces observatoires offrent une approche globale et multiforme de l’étude de notre étoile centrale.