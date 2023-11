Trouver des personnalités dans les volcans : comprendre l'imprévisibilité des éruptions

Les volcans, comme les humains, ont des personnalités uniques. Si certains volcans sont sujets à des éruptions majeures, d’autres peuvent rester silencieux pendant des siècles. Les scientifiques consacrent beaucoup de temps et d’efforts à comprendre ces personnalités volcaniques et à déchiffrer les signes avant-coureurs d’une éruption imminente. Cependant, l’imprévisibilité du comportement volcanique rend difficile la prévision précise des éruptions.

L'un de ces volcans intéressants est le Campi Flegrei, situé près de Naples, en Italie. La dernière éruption majeure a eu lieu en 1538 et une activité sismique importante a été observée récemment. Christopher Kilburn, professeur de volcanologie, explique que s'il existe des similitudes entre les troubles sismiques actuels et les périodes de troubles des années 1980, il existe également des différences notables. Le soulèvement actuel du sol a été plus lent et plus durable. Kilburn et ses collègues suggèrent que ces changements indiquent un affaiblissement de la croûte du volcan, la rendant plus susceptible de se rompre.

Cependant, Kilburn souligne que même si une rupture se produit, cela ne garantit pas une éruption volcanique. Le comportement du magma reste incertain et l'observatoire présent aux Campi Flegrei couvre toute une gamme de résultats possibles, allant d'une activité sismique accrue à une petite éruption.

Comprendre les systèmes volcaniques est un défi en raison de leur vaste taille et de leur nature complexe. Les caldeiras, qui sont de grandes dépressions formées par l'activité volcanique, peuvent s'étendre sur des kilomètres. Par exemple, la caldeira de Long Valley en Californie couvre environ 10 kilomètres. La caldeira de Yellowstone, dans le parc national de Yellowstone, est encore plus vaste, mesurant 30 milles sur 45 milles. Bien que la caldeira de Long Valley ait également connu une activité sismique accrue dans les années 1980, les scientifiques sont moins préoccupés par une éruption majeure en raison des indications selon lesquelles le magma sous-jacent s'est refroidi.

Le chercheur Ettore Biondi et ses collègues ont développé une nouvelle méthode pour collecter des données de détection acoustique à l'aide de câbles à fibres optiques afin de capturer des instantanés souterrains de la caldeira de Long Valley. Ils ont découvert qu’une structure rocheuse solide recouvre la chambre magmatique, empêchant probablement les grandes éruptions. Bien que de plus petites éruptions ne puissent être exclues, Biondi estime que, du point de vue des éruptions supervolcaniques, la situation reste relativement sûre.

Le défi de la prévision des éruptions volcaniques découle des caractéristiques uniques de chaque volcan. Comprendre ce qui est normal pour un volcan spécifique permet d'identifier les signes anormaux. Cependant, les systèmes volcaniques sont divers et ce qui peut signaler une éruption pour un volcan peut ne pas s'appliquer ailleurs. Les scientifiques continuent de surveiller méticuleusement les volcans pour découvrir leurs personnalités distinctes et améliorer les capacités de prévision des éruptions.

