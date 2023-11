De nouvelles espèces de lézards coureurs découvertes en Iran

Une découverte révolutionnaire a été faite en Iran lorsqu'une équipe de zoologistes et de biologistes a identifié deux espèces jusqu'alors inconnues de lézards coureurs. Les résultats de cette recherche remarquable, publiés dans la prestigieuse revue Zootaxa, mettent en lumière les caractéristiques uniques de ces créatures insaisissables et leur place au sein de la famille des lézards coureurs.

Il y a plusieurs années, un groupe de lézards coureurs d'apparence distincte a été repéré près de la ville de Tabas, à environ 55 kilomètres de Téhéran. Intriguée par cette découverte inhabituelle, une équipe dédiée a été constituée pour mener une enquête approfondie.

L'équipe s'est aventurée jusqu'à l'endroit où les lézards ont été aperçus pour la première fois et a soigneusement analysé les dix spécimens rencontrés. Une caractéristique frappante s'est immédiatement démarquée : tous les lézards présentaient des motifs hiéroglyphiques complexes sur leur dos, une découverte sans précédent parmi les lézards coureurs. Un examen plus approfondi a révélé deux groupes distincts de lézards, chacun présentant des motifs légèrement différents.

D'une longueur moyenne d'environ 18 cm, ces lézards se fondaient efficacement dans leur habitat désertique grâce à leur coloration unique. Ils ont souvent été observés immobiles sur des rochers ou des parcelles de sable, se précipitant parfois sous les buissons voisins pour se rafraîchir ou chasser des proies. Leur mouvement fluide et rapide et leur agilité sont des traits typiques des espèces vivant dans le désert.

En y regardant de plus près, l'équipe a découvert que chaque lézard portait sur le dos des gribouillis brun foncé, représentant un motif hiéroglyphique jusqu'alors inconnu de la science. De plus, ils possédaient de longues queues, presque deux fois plus longues que leur corps, ainsi que des yeux marron foncé et des griffes acérées. Ces traits physiquement distinctifs, combinés à leurs caractéristiques comportementales, confirmaient que les lézards étaient bien une nouvelle espèce.

Après une analyse ADN approfondie, les chercheurs ont définitivement identifié les deux nouvelles espèces comme étant Eremias grapha et Eremias pseudofasciata, du nom des marques uniques sur leur dos et de leur appartenance au groupe des coureurs. Cette recherche révolutionnaire met en valeur la riche diversité des lézards coureurs et fournit des informations essentielles sur l’histoire évolutive de ces créatures remarquables.

QFP

Q : Quelles étaient les caractéristiques distinctes des lézards coureurs nouvellement découverts ?

R : Les caractéristiques uniques des lézards nouvellement découverts comprenaient des motifs hiéroglyphiques complexes sur leur dos, de longues queues, des yeux marron foncé et des griffes acérées.

Q : Comment les lézards se sont-ils adaptés à leur habitat désertique ?

R : Les lézards se fondaient parfaitement dans leur environnement, grâce à leur coloration et leur capacité à rester assis sur des rochers ou des parcelles de sable. Ils cherchaient occasionnellement un abri sous les buissons pour se rafraîchir ou capturer des proies.

Q : Pourquoi les lézards coureurs sont-ils connus ?

R : Les lézards coureurs sont réputés pour leur vitesse, certaines espèces étant capables de courir jusqu'à 28 km/heure.

Q : Quels ont été les noms scientifiques donnés aux nouvelles espèces ?

R : Les deux espèces nouvellement découvertes ont été nommées Eremias grapha et Eremias pseudofasciata, en fonction des motifs sur leur dos et de leur relation avec le groupe des coureurs.