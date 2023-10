Découverte de deux nouveaux pulsars dans NGC 6522

Grâce au radiotélescope MeerKAT, une équipe d'astronomes a fait une découverte significative dans l'amas globulaire galactique NGC 6522. Ils ont détecté deux nouveaux pulsars isolés au sein de cet amas. Les pulsars sont des étoiles à neutrons en rotation hautement magnétisées qui émettent des faisceaux de rayonnement électromagnétique. Ces astronomes ont concentré leurs observations sur les amas globulaires, car ces denses collections d'étoiles sont idéales pour la formation de divers objets astronomiques.

Dirigée par Federico Abbate de l'Institut Max Planck de radioastronomie à Bonn, en Allemagne, l'équipe a mené une recherche de nouveaux pulsars dans NGC 6522 dans le cadre des projets MeerTIME et TRansients And PUlsars with MeerKAT (TRAPUM). NGC 6522 est un amas globulaire galactique au noyau effondré situé à environ 25,100 300,000 années-lumière de la Terre. Il a une masse d'environ 12 XNUMX masses solaires et un âge estimé à XNUMX milliards d'années, ce qui en fait potentiellement le plus ancien amas d'étoiles de la Voie lactée.

Les chercheurs ont rapporté la découverte de deux nouveaux pulsars isolés dans NGC 6522. Ils ont désigné ces pulsars comme PSR J1803−3002E et PSR J1803−3002F. PSR J1803−3002E est un pulsar milliseconde (MSP) légèrement recyclé avec une période de rotation d'environ 17.9 millisecondes, trouvé près du centre du cluster. Le PSR J1803−3002F, quant à lui, est un pulsar lent avec une période de rotation d'environ 148.1 millisecondes, situé à une distance d'environ trois rayons centraux du centre de l'amas.

L'équipe a noté que les périodes de rotation de ces deux pulsars nouvellement détectés sont supérieures à celles de ceux précédemment connus dans NGC 6522. Ils ont également constaté que l'âge caractéristique du PSR J1803−3002F pourrait être inférieur à l'âge de l'amas.

De plus, l'étude a révélé que l'un des pulsars millisecondes précédemment identifiés dans NGC 6522, désigné PSR J1803−3002C, pourrait avoir l'un des plus petits âges caractéristiques parmi les pulsars connus dans les amas globulaires, à seulement 132 millions d'années.

La présence à la fois d'un pulsar lent et d'un pulsar potentiellement jeune d'une milliseconde dans NGC 6522 suggère un lien potentiel entre leur formation et le stade évolutif de l'amas.

Cette découverte élargit nos connaissances sur les pulsars dans les amas globulaires et fournit des informations supplémentaires sur la formation et l'évolution de ces systèmes stellaires densément peuplés.

La source: arXiv (DOI : 10.48550/arxiv.2310.03800)