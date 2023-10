La NASA reporte ses sorties dans l'espace en raison d'une fuite du liquide de refroidissement de l'ISS

By

Les contrôleurs de vol de la NASA ont décidé de reporter deux sorties dans l'espace alors qu'ils examinent les données liées à une récente fuite de liquide de refroidissement du radiateur du côté russe de la Station spatiale internationale (ISS). La première sortie dans l'espace, initialement prévue le 12 octobre, et la deuxième sortie dans l'espace, prévue le 20 octobre, seront reportées à une date ultérieure.

La fuite du liquide de refroidissement s'est produite le 9 octobre dans le radiateur de secours du module de laboratoire polyvalent Nauka. Cependant, la NASA a assuré que le radiateur principal du Nauka fonctionnait toujours correctement et assurait un refroidissement complet du module sans affecter les opérations de l'équipage ou de la station spatiale. Les vues des caméras externes n'ont montré que des gouttelettes de liquide de refroidissement résiduelles.

Le radiateur de secours a été livré à l'ISS en 2010 sur le module Rassvet lors de la mission de la navette spatiale STS-132. Il était destiné à être utilisé avec le module Nauka, qui a été lancé en juillet 2021 et dont le composant a été installé en avril de cette année.

Roscosmos, l'agence spatiale russe, prévoit que les cosmonautes prendront des photos du radiateur lors de la prochaine sortie dans l'espace russe prévue le 25 octobre. L'objectif est d'identifier la cause de la fuite et de déterminer si l'appareil peut être réparé à l'avenir. .

La décision de reporter les sorties dans l'espace est une mesure de précaution pendant que la NASA et Roscosmos enquêtent sur la fuite de liquide de refroidissement et assurent la sécurité des astronautes et l'intégrité de la station spatiale. De nouvelles dates de sorties dans l'espace seront annoncées une fois le processus d'examen terminé.

