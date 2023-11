Les astronautes nouvellement nommés se préparent pour une sortie dans l’espace révolutionnaire

By

Dans le cadre d'un développement passionnant pour l'exploration spatiale, deux astronautes hautement accomplis, Jasmin Moghbeli et Loral O'Hara, se préparent à se lancer mercredi dans une mission révolutionnaire de sortie dans l'espace à la Station spatiale internationale (ISS). Bien qu’il ne s’agisse pas de la première sortie spatiale entièrement féminine, elle constitue un témoignage notable du rôle de plus en plus important des femmes dans l’exploration spatiale.

L'objectif premier de cette sortie extravéhiculaire extraordinaire est de réaliser des activités de maintenance essentielles sur l'ISS. Moghbeli et O'Hara seront chargés de retirer un boîtier électronique appelé Radio Frequency Group d'un système d'antenne de communication de la station. Ce dispositif crucial facilite la conversion de l’énergie électrique en ondes radio, permettant une communication transparente entre l’ISS et notre planète.

Par ailleurs, au cours de la mission, ce duo d'exception remplacera l'un des douze ensembles roulements gigognes du joint tournant solar alpha. Ces roulements jouent un rôle essentiel en assurant la bonne rotation des panneaux solaires de la station, leur permettant de suivre efficacement le Soleil lorsque l'ISS tourne autour de la Terre. Ce mécanisme précis optimise la collecte et le stockage de l'énergie solaire, fournissant ainsi la production d'électricité nécessaire à l'ensemble de la station.

Il est à noter qu’il s’agira de la première expérience de sortie dans l’espace pour les deux astronautes, ce qui ajoute à l’importance de cette occasion mémorable. Moghbeli, identifiée comme la membre 1 de l'équipage des activités extravéhiculaires, sera facilement reconnaissable dans son costume à rayures rouges. En revanche, O'Hara, le membre de l'équipage extravéhiculaire 2, portera un costume banalisé.

En regardant vers l'avenir, les directeurs de la station envisagent une autre sortie dans l'espace capitale impliquant O'Hara et l'astronaute de l'Agence spatiale européenne (ESA) Andreas Mogensen. Cette prochaine mission vise à collecter des échantillons de l’extérieur du complexe orbital pour analyse. Les scientifiques sont impatients de découvrir si les micro-organismes peuvent résister aux conditions difficiles de l’espace.

Alors que les limites de l’exploration humaine continuent d’être repoussées, ces sorties dans l’espace contribuent non seulement à la maintenance et au fonctionnement continus de l’ISS, mais fournissent également des données inestimables pour comprendre l’existence potentielle de la vie au-delà de notre propre planète.

QFP

1. Combien de sorties dans l’espace entièrement féminines y a-t-il eu dans l’histoire ?

Il y a eu quatre sorties dans l'espace entièrement féminines dans l'histoire, y compris la prochaine mission avec les astronautes Jasmin Moghbeli et Loral O'Hara.

2. Quel est l’objectif principal de la prochaine sortie dans l’espace ?

L'objectif principal de la sortie dans l'espace est de mener des activités de maintenance sur la Station spatiale internationale (ISS), notamment le retrait d'un boîtier électronique et le remplacement d'un ensemble de roulements gigognes.

3. Quel rôle jouent les ensembles de roulements gigognes sur l'ISS ?

Les ensembles de roulements gigognes sont essentiels à la bonne rotation des panneaux solaires de la station, leur permettant de suivre efficacement le Soleil lorsque l'ISS tourne autour de la Terre.

4. Quel est le but de la future sortie dans l'espace impliquant Loral O'Hara et Andreas Mogensen ?

La prochaine mission vise à collecter des échantillons à l’extérieur de l’ISS pour analyser si les micro-organismes peuvent survivre dans les conditions difficiles de l’espace.

5. Comment ces sorties dans l’espace contribuent-elles à notre compréhension de la vie au-delà de la Terre ?

En repoussant les limites de l’exploration humaine et en collectant des données inestimables, ces sorties dans l’espace fournissent des informations cruciales sur l’existence potentielle de la vie au-delà de notre propre planète.