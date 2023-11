Une nouvelle étude révèle une augmentation des discussions sur le changement climatique sur Twitter à la suite des ouragans

By

Une étude récente menée par des chercheurs de la City University de Londres révèle que les utilisateurs de Twitter dans les zones touchées par des ouragans majeurs participent à des discussions sur le changement climatique jusqu'à 200 % plus fréquemment dans les semaines qui suivent les événements météorologiques extrêmes. Les résultats, publiés dans la revue en libre accès PLOS Climate, mettent en lumière la manière dont le discours public sur le changement climatique est influencé par les catastrophes naturelles.

Afin d'étudier l'impact des ouragans sur le débat sur le changement climatique, les chercheurs ont analysé 65 millions de publications sur Twitter liées à 18 ouragans majeurs de l'Atlantique Nord entre 2010 et 2020. De plus, ils ont examiné 240 XNUMX articles de presse liés dans ces tweets et mentionnant le changement climatique. . La fiabilité de ces articles a été évaluée à l'aide de NewsGuard, un évaluateur de fiabilité des médias.

L’étude a révélé que les ouragans agissent comme des déclencheurs d’une intensification des conversations en ligne sur le changement climatique. Les tweets géolocalisés dans les États touchés par les ouragans ont augmenté entre 80 % et 200 % par rapport au niveau de référence. Cependant, cette augmentation n’a été observée que dans des régions spécifiques, et la discussion est revenue aux niveaux de référence en deux mois.

En outre, les chercheurs ont découvert que les sources d’information peu fiables avaient tendance à utiliser le terme « réchauffement climatique » et faisaient souvent référence aux théories du complot entourant la manipulation des ouragans par le gouvernement américain via un émetteur radio.

Même s’il est important de noter que les utilisateurs de Twitter ne sont peut-être pas entièrement représentatifs de la population générale, cette étude renforce l’utilité de la plateforme pour étudier la perception du public. Les résultats suggèrent que les préoccupations locales concernant le changement climatique suite aux ouragans pourraient être temporaires. Le professeur co-auteur Andrea Baronchelli souligne l'importance de cette recherche, affirmant que la prise de conscience accrue dans les semaines qui suivent un ouragan offre aux décideurs politiques l'occasion de dialoguer avec le public sur les questions de changement climatique.

Dans l’ensemble, cette étude met en évidence la relation entre les événements météorologiques extrêmes et la sensibilisation du public au changement climatique, approfondissant ainsi notre compréhension de la manière dont les catastrophes naturelles façonnent le discours sur le changement climatique.

