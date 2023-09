Les modes d’alimentation erratiques des trous noirs et le comportement bizarre des quasars à apparence changeante

Un modèle 3D récent du schéma d'alimentation d'un trou noir pourrait faire la lumière sur le comportement mystérieux des quasars à apparence changeante. Contrairement à la plupart des galaxies qui évoluent lentement, les quasars à apparence changeante ont la capacité unique d’activer et de désactiver leurs jets de rayonnement en quelques années, voire quelques mois, captivant les astrophysiciens depuis leur découverte en 2014.

Les quasars, ou sources radio quasi-stellaires, résident au centre des jeunes galaxies et émettent un rayonnement 27 XNUMX milliards de fois plus brillant que celui de notre Soleil. Ils sont constitués d’un trou noir supermassif et de son disque d’accrétion, qui est une masse tourbillonnante de gaz et de poussière consommée par le trou noir.

Les modèles précédents supposaient que la matière dans le disque d’accrétion tournait autour du trou noir de manière ordonnée, comme l’eau s’écoule dans un égout. On pensait que ce processus prenait des dizaines de milliers d’années, voire plus. Cependant, une étude récente menée par l’astrophysicien Nick Kaaz de la Northwestern University a remis en question cette hypothèse.

L’équipe a créé un modèle informatique 3D d’un trou noir en rotation mal aligné avec son disque d’accrétion, entraînant des phénomènes inattendus. Plutôt que de se comporter comme une base de pizza en rotation, le disque d'accrétion s'est déformé et s'est déchiré, formant un sous-disque intérieur et un disque extérieur, chacun tournant selon des inclinaisons différentes, ressemblant à un gyroscope.

Cette division du disque a été provoquée par la rotation du trou noir déformant l'espace-temps qui l'entoure, un processus connu sous le nom de frame-drag. Le déplacement du cadre exerce une force plus forte sur le matériau plus proche du trou noir et une force plus faible sur le matériau plus éloigné, provoquant la rupture du sous-disque interne et le rendant plus susceptible de bouger.

La collision de ces deux disques à des angles impairs génère des chocs, avec des banderoles du disque externe pleuvant sur le sous-disque interne, accélérant le processus d'alimentation dans le trou noir. La masse supplémentaire entraîne le disque interne vers le trou noir, qui à son tour aspire le gaz de la région externe pour reconstituer la région interne.

Ce nouveau modèle pourrait potentiellement expliquer l’éclaircissement et l’assombrissement rapides observés dans les quasars à aspect changeant. La théorie classique des disques d’accrétion ne peut pas expliquer des variations aussi drastiques, mais les simulations menées dans cette étude concordent avec le comportement observé. La destruction des régions internes du disque fournit une explication potentielle aux schémas d’alimentation erratiques des trous noirs et à leur impact sur le comportement des quasars.

Source : Le Journal d'Astrophysique