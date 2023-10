Des chercheurs du MIT combinent twistronique et quasi-cristaux, ouvrant ainsi la porte à de nouvelles découvertes en supraconductivité

By

Des chercheurs du MIT ont réalisé une percée passionnante dans l'étude des quasi-cristaux en les combinant avec une technique appelée twistronique. Les quasi-cristaux sont une classe unique de matériaux qui présentent des motifs et des propriétés inhabituels, quelque part entre un cristal et un matériau amorphe. La recherche, publiée dans la revue Nature, présente une nouvelle plateforme flexible pour étudier les quasi-cristaux et explorer leurs applications potentielles.

L’étude s’appuie sur le domaine de la twistronique, qui consiste à empiler des couches de matériaux atomiquement minces les unes sur les autres et à les tordre légèrement selon un léger angle pour créer un super-réseau moiré. Ce modèle a un impact significatif sur le comportement des électrons et peut conduire à l’émergence de phénomènes intéressants. Twisttronics a déjà réussi à créer de nouveaux matériaux quantiques dotés de propriétés uniques.

Dans cette recherche, l’équipe a empilé trois feuilles de graphène les unes sur les autres, en tordant deux d’entre elles sous des angles différents. Cela a abouti à la création d’un quasi-cristal, un matériau doté d’un motif d’atomes complexe et irrégulier. Les quasi-cristaux ont été difficiles à étudier et à comprendre en raison de la difficulté de les produire.

En combinant twistronique et quasi-cristaux, les chercheurs ont ouvert de nouvelles possibilités pour explorer la supraconductivité et d’autres phénomènes exotiques. La supraconductivité est un phénomène dans lequel les électrons peuvent circuler à travers un matériau sans résistance, conduisant ainsi à des dispositifs électroniques très efficaces. Comprendre et exploiter la supraconductivité est un objectif de longue date en électronique.

Cette recherche fournit non seulement de nouvelles informations sur les quasi-cristaux, mais démontre également le potentiel de la twistronique en tant qu'outil polyvalent pour créer et étudier des matériaux atomiquement minces. Les propriétés et comportements uniques de ces matériaux pourraient avoir des implications significatives pour les futurs progrès technologiques.

