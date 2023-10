La fusée lunaire Artemis de la NASA va commencer les tests de nouveaux moteurs

By

La NASA s'apprête à commencer à tester les moteurs qui propulseront sa fusée Artemis Moon, marquant une étape importante dans le développement du programme. La fusée Artemis utilise des composants restants du programme abandonné de la navette spatiale, notamment les moteurs principaux de la navette spatiale (SSME). Cependant, ces moteurs ne sont pas réutilisables pour Artemis et doivent être remplacés.

Pour résoudre ce problème, la NASA a engagé Aerojet Rocketdyne pour relancer la production du moteur RS-25, qui sera utilisé dans la fusée Artemis. Les nouveaux moteurs sont conçus pour être plus puissants et moins chers à produire que leurs prédécesseurs de la navette spatiale. Les moteurs devront également être certifiés pour une utilisation dans l’espace, et les tests à venir joueront un rôle crucial dans l’obtention de cette certification.

La première mission Artemis a été lancée en 2022 et les trois prochaines missions utiliseront également des moteurs modifiés du programme de la navette spatiale. Ces moteurs seront modifiés pour fonctionner à 109 pour cent de leur niveau nominal. Les nouveaux moteurs RS-25, quant à eux, pourront fonctionner à 111 pour cent et seront testés à 113 pour cent pour une marge de sécurité supplémentaire.

Le test initial, prévu pour le 5 octobre, fera fonctionner le moteur de développement E0525 à 111 % de sa puissance pendant 550 secondes. Un test plus long de 650 secondes est également prévu, ainsi qu'un test du cardan pour s'assurer que le moteur peut pivoter correctement. Au total, la série de tests vise à accumuler 6,350 24 secondes de temps de tir. En cas de succès, le feu vert sera donné pour produire 25 nouveaux moteurs RS-XNUMX utilisant la nouvelle conception.

En plus des moteurs, la NASA est également confrontée à des difficultés pour se procurer d'autres composants pour le programme Artemis. Les Solid Rocket Boosters (SRB), dérivés des pièces de la navette spatiale, devront être remplacés après Artemis 8. Le module de service européen (ESM) nécessitera également un nouveau système de propulsion à partir de l'ESM-7.

Ces tests au Stennis Space Center de la NASA sont cruciaux pour l'avancement du programme Artemis. Le développement réussi du nouveau moteur RS-25 est vital pour les futurs vols de la fusée Artemis. Avec des progrès continus, la NASA vise à ouvrir la voie à des missions d’exploration spatiale durables et abordables.

Sources:

– Programme Artémis de la NASA

– Aérojet Rocketdyne