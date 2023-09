À l'aide des données du satellite Gaia de l'ESA, des astronomes de l'Université d'Istanbul ont mené une étude sur l'amas ouvert NGC 2509, fournissant ainsi un aperçu de ses paramètres structurels et astrophysiques. Les amas ouverts sont des groupes d’étoiles faiblement liées gravitationnellement les unes aux autres et formées à partir du même nuage moléculaire géant. NGC 2509, situé dans la constellation de Puppis, est un amas ouvert d'âge intermédiaire qui a été peu étudié et dont bon nombre de ses propriétés sont encore incertaines. Pour étudier NGC 2509, les astronomes ont analysé les données astrométriques et photométriques de Gaia Data Release 3. Ils ont séparé les membres de l'amas des étoiles du champ et déterminé des paramètres fondamentaux plus précis de NGC 2509.

L'étude a révélé que NGC 2509 a un mouvement propre moyen de -2.72 et 0.8 mas/an en ascension droite et en déclinaison, respectivement. Sa distance estimée est d'environ 8,200 1.5 années-lumière et son âge est probablement de 16.7 milliard d'années. Le rayon limite de l'amas est d'environ 0.1 années-lumière et la rougeur est de 2509 mag. La métallicité de NGC 0.0152 est mesurée à un niveau de 32.33 dex et sa densité stellaire centrale est d'environ XNUMX étoiles/arcmin².

Élargir la liste des amas ouverts galactiques connus et les étudier en détail est crucial pour améliorer notre compréhension de la formation et de l’évolution de notre galaxie. Cette étude contribue à la connaissance de NGC 2509 et fournit des informations précieuses sur ses propriétés. Des recherches et des études plus poussées sur les amas ouverts continueront à en apprendre davantage sur la nature complexe de notre univers.

