Une tragédie de remorqueur : l'enquête se poursuit alors que le navire chaviré est relocalisé

Les autorités ont relocalisé le remorqueur chaviré qui a tragiquement entraîné la mort de son conducteur le mois dernier au large de Vancouver. Le Bureau de la sécurité des transports (BST) a confirmé que le navire, nommé Green Hornet, avait été déplacé à Mill Bay le 14 novembre, dans le but de recueillir plus d'informations sur les circonstances ayant mené à l'incident.

« Le déménagement du remorqueur à Mill Bay fait partie du processus d'enquête en cours », a déclaré Hugo Fontaine, coordonnateur des relations avec les médias du BST. En obtenant des informations supplémentaires sur le navire, les enquêteurs espèrent mieux comprendre les événements qui ont conduit au chavirage.

Le 23 octobre, un appel de détresse a alerté le Centre conjoint de coordination de sauvetage de Victoria concernant le bateau chaviré près de l'entrée de la baie English. Malgré les efforts des garde-côtes et des autres équipes de secours, le navire n'a pas été immédiatement localisé. Tragiquement, l'opérateur de 61 ans, qui était le seul occupant, a perdu la vie dans l'incident.

La GRC a d'abord signalé qu'un passant avait récupéré le corps de l'homme sur le rivage. L'enquête suggère que des vents violents et des eaux turbulentes ont probablement joué un rôle important dans le chavirage.

Le BST collabore avec la GRC et WorkSafeBC pour enquêter en profondeur sur l'incident. Avec la récupération du Green Hornet, ils espèrent extraire des données précieuses qui feront la lumière sur la cause du chavirage et amélioreront encore les mesures de sécurité dans l'industrie maritime.

