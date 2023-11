Le Bureau de la sécurité des transports mène une enquête sur le naufrage d'un remorqueur près de l'UBC

By

L'enquête sur le récent naufrage du remorqueur Green Hornet près de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) est entrée dans une nouvelle phase, alors que les enquêteurs du Bureau de la sécurité des transports (BST) sont arrivés à Mill Bay pour recueillir plus d'informations sur le navire. Le remorqueur, qui a coulé au large de Point Grey le 23 octobre, avait lancé un appel de détresse avant de couler.

Bien que l'enquête soit toujours en cours, les conclusions préliminaires suggèrent que le conducteur était seul à bord du navire au moment de l'incident et, heureusement, personne d'autre n'a été blessé. La GRC de l'Université a retrouvé un corps à Tower Beach, et la Garde côtière a localisé le navire coulé dans les environs.

Selon le BST, les facteurs qui ont contribué au naufrage comprennent des vents exceptionnellement forts et des eaux turbulentes. Ces conditions météorologiques défavorables sont des considérations importantes pour comprendre l’incident. Le BST mènera une enquête plus approfondie pour déterminer si d'autres facteurs ont joué un rôle dans l'incident.

Les résidents et les autorités près de l'UBC ont fait preuve de soutien et de patience tout au long de ce processus, attendant avec impatience les résultats de l'enquête. L'arrivée du BST à Mill Bay marque un pas en avant important dans la découverte des causes de cet incident tragique.

Foire aux Questions

Q : Qu'est-ce que le Bureau de la sécurité des transports (BST) ?

R : Le Bureau de la sécurité des transports est un organisme indépendant qui mène des enquêtes sur les accidents et incidents de transport au Canada.

Q : Quel est le rôle de la GRC de l'Université et de la Garde côtière dans cette enquête ?

R : La GRC de l'Université et la Garde côtière participent à l'enquête en récupérant le corps et en localisant respectivement le navire coulé.

Q : Y a-t-il des facteurs potentiels autres que les conditions météorologiques qui sont pris en compte ?

R : Bien que l'on croit que les conditions météorologiques ont joué un rôle important dans l'incident, le BST poursuivra son enquête pour déterminer si d'autres facteurs ont contribué au naufrage.

Q : Quand pouvons-nous espérer plus d’informations sur l’enquête ?

R : Pendant que l'enquête se poursuit, le BST publiera des mises à jour à mesure que de nouveaux renseignements seront disponibles. Restez connectés pour de prochains développements.