Le sperme de Tuatara est plus rapide et plus long que le sperme humain, selon une étude

By

Des chercheurs de l'Université Victoria de Wellington ont découvert que le sperme de tuatara est trois fois plus long et plus rapide que le sperme humain. Cette découverte pourrait potentiellement contribuer à la survie de l’espèce tuatara. L'étude, qui a examiné les habitudes de reproduction de l'ancien reptile, a révélé que les tuatara mâles n'ont pas d'organes reproducteurs comme les mammifères. Au lieu de cela, les couples qui s’accouplent frottent leurs cloaques l’un contre l’autre.

Selon Sarah Lamar, chercheuse invitée et auteure du projet, ce manque d'organes reproducteurs pourrait expliquer pourquoi les spermatozoïdes tuatara sont plus rapides. Lamar émet l'hypothèse que les spermatozoïdes doivent se déplacer rapidement pour atteindre l'appareil reproducteur féminin depuis l'extérieur du cloaque. Le sperme de Tuatara, décrit comme « filiforme » et ressemblant au sperme d’oiseau, est nettement plus long que le sperme humain.

Malgré la taille et la vitesse impressionnantes des spermatozoïdes du tuatara, les reptiles ont un faible taux de natalité. Cela peut être attribué aux mâles infertiles et aux habitudes peu fréquentes de ponte des femelles. Seuls 20 % des mâles parviennent à trouver une partenaire en raison de la concurrence au sein de la population. De plus, les femelles ne mettent souvent bas que tous les quatre ans.

Lamar espère que ses recherches contribueront à augmenter la population de tuatara à la fois à l'état sauvage et en captivité. Comprendre la fertilité des tuatara mâles peut aider à prendre des décisions éclairées lors du transfert d'individus ou de l'établissement de nouvelles populations. En identifiant des mâles sains et fertiles, les efforts de conservation peuvent être plus efficaces.

Les Tuatara sont actuellement répertoriés comme « reliques en péril » et se trouvent sur 32 îles à l’état sauvage. Les menaces qui pèsent sur leur survie comprennent les rats, les souris, la destruction de l'habitat, le braconnage et la faible diversité génétique. En tant que derniers survivants des reptiles de l’ère des dinosaures, les tuatara jouent un rôle crucial dans l’écosystème et peuvent vivre jusqu’à 100 ans dans certains cas.

Sources:

– Victoria University of Wellington – Recherche sur le sperme de Tuatara

– 1Nouvelles