Des inquiétudes surviennent concernant la mission indienne Aditya L1 au milieu des risques de tempête solaire

La récente publication par la NASA d'une vidéo terrifiante présentant un puissant nuage d'éjection de masse coronale (CME) a ​​soulevé des inquiétudes quant aux risques potentiels que pourrait rencontrer la mission indienne Aditya L1. Alors que l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) attend avec impatience le succès de sa mission solaire Aditya L1, les experts établissent des parallèles avec les défis rencontrés par la mission Parker Solar Probe de la NASA.

La sonde solaire Parker de la NASA a joué un rôle déterminant en fournissant des informations précieuses sur les impacts néfastes des tempêtes solaires. Ses rencontres rapprochées avec le Soleil ont fourni des données cruciales sur les phénomènes solaires, contribuant ainsi à une meilleure compréhension de leurs effets sur Terre. Des observations récentes révèlent que ces tempêtes solaires peuvent affecter le climat et déclencher l'apparition d'aurores autour des régions polaires.

Bien qu’elle ait réussi à surmonter une puissante tempête solaire et à collecter d’importantes données solaires, la sonde solaire Parker a souligné les dangers potentiels auxquels sont confrontées les missions de sondes spatiales. Alors qu'Aditya L1 est en route vers le point Lagrange 1, où il étudiera le Soleil, des inquiétudes sont apparues quant au fait qu'il pourrait rencontrer des défis similaires.

Les CME, immenses éruptions provenant de l'atmosphère extérieure du Soleil, sont à l'origine de la météorologie spatiale, ce qui présente des risques pour les satellites, les technologies de communication et les réseaux électriques sur Terre. La sonde solaire Parker visait à analyser si les CME peuvent interagir avec la poussière planétaire et prédire les modèles météorologiques spatiaux afin de protéger notre planète, les activités humaines et les satellites.

La poussière interplanétaire, trouvée à proximité de planètes comme la Terre, joue un rôle crucial dans la compréhension de la vitesse à laquelle les CME se déplacent du Soleil vers la Terre, permettant ainsi une prévision plus précise de leur impact. Ces phénomènes solaires peuvent déplacer la poussière interplanétaire jusqu'à 6 millions de kilomètres de la Terre.

Même si les inquiétudes persistent, il est essentiel de considérer certains facteurs clés concernant la mission Aditya L1. Contrairement à la mission Parker, la sonde Aditya L1 est située à une distance considérable du Soleil, se positionnant à un peu plus de 1.5 million de kilomètres de la Terre. De plus, le vaisseau spatial est équipé de couches protectrices et de matériaux spéciaux pour le protéger des radiations et des nuages ​​​​CME.

Alors qu'Aditya L1 poursuit son voyage à travers l'espace lointain, en direction de la pointe de Lagrange, des précautions ont été prises pour atténuer les dommages potentiels. L'ISRO indien reste optimiste quant au succès de sa mission malgré les défis posés par les tempêtes solaires.

Sources:

- la NASA

–ISRO