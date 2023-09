La sonde solaire Parker de la NASA survit à une intense tempête solaire et collecte des données importantes

By

L'activité solaire est en augmentation, avec de fréquentes tempêtes solaires impactant non seulement la Terre mais aussi les missions spatiales. Récemment, la sonde solaire Parker de la NASA a survolé avec succès un intense nuage d'éjection de masse coronale (CME), une étape importante pour le vaisseau spatial. Bien que l'incident ait fourni des données scientifiques précieuses, des inquiétudes surgissent concernant la prochaine mission ISRO Aditya-L1 et sa vulnérabilité potentielle à des événements similaires.

La Parker Solar Probe, lancée en 2018, a été conçue pour observer la couronne externe du Soleil. L'un de ses principaux objectifs était d'étudier les CME et leur interaction avec la poussière planétaire en orbite autour du Soleil. En outre, il est crucial de comprendre la météorologie spatiale et son impact sur les satellites et les systèmes de communication. Les CME, éruptions massives de la couronne solaire, peuvent constituer de sérieuses menaces pour diverses technologies sur Terre.

Lors de la rencontre avec le CME, la sonde solaire Parker a confirmé le déplacement de poussière planétaire, prouvant que les CME peuvent transporter des particules de poussière jusqu'à 6 millions de kilomètres. Il s’agit de la première confirmation de cette théorie et met en évidence les défis liés à l’évaluation du déplacement des poussières à distance.

Les données acquises par Parker Solar Probe contribueront à améliorer les prévisions météorologiques spatiales. Des inquiétudes surgissent cependant concernant la mission Aditya-L1, qui est en route vers le point Lagrange 1 pour observer le Soleil. La mission coïncidera avec le pic du cycle solaire, exposant le vaisseau spatial à une forte activité solaire.

Bien que les craintes d'un CME ayant un impact sur l'Aditya-L1 existent, deux facteurs peuvent atténuer le risque. Premièrement, le vaisseau spatial sera stationné à une distance de sécurité de 1.5 million de kilomètres de la Terre, contrairement à la proximité étroite de la sonde solaire Parker avec le Soleil. Deuxièmement, l'Aditya-L1 a été renforcé avec des alliages et des matériaux spécialisés pour résister aux rayonnements extrêmes et à d'autres dangers spatiaux, notamment les nuages ​​​​CME.

Alors que la mission Aditya-L1 atteint sa destination et observe le Soleil, sa survie et les données qu'elle collecte amélioreront notre compréhension des tempêtes solaires et d'autres activités solaires. Les informations collectées pourraient faire progresser davantage les capacités de prévision météorologique spatiale.

