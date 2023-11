By

Des images satellite et des expéditions scientifiques ont mis en lumière l’énigmatique Trou au Natron au Tchad, révélant une merveille géologique qui fascine les chercheurs depuis des années. Cette fosse volcanique et ce lac de soude, situés dans le nord du Tchad, ressemblent de façon frappante à un visage fantomatique vu d'en haut. Les caractéristiques uniques de cette formation ont attiré l’attention des scientifiques et des astronautes.

Le « visage » de Trou au Natron est le résultat de diverses activités volcaniques et de l’accumulation de dépôts de sel au fil du temps. Le bord d’une caldeira forme le contour, projetant des ombres étranges qui définissent les bords. Les « yeux » et le « nez » sont des cônes de cendres, des collines abruptes entourant des cheminées volcaniques. Ces cônes de scories sont relativement jeunes en termes géologiques et se sont probablement formés au cours des derniers millions d’années.

La « bouche » distinctive est incrustée d'une croûte minérale composée de natron, un mélange de carbonate de sodium, de bicarbonate de sodium, de chlorure de sodium et de sulfate de sodium. Cette croûte se forme lorsque l’eau de source chaude s’accumule à la surface et s’évapore, laissant derrière elle une vapeur riche en minéraux.

Bien que Trou au Natron reste un endroit éloigné et difficile d'accès, les scientifiques continuent d'étudier cette merveille géologique. L'analyse d'échantillons de roches et de fossiles collectés dans les années 1960 a révélé que la fosse était autrefois remplie par un lac glaciaire il y a environ 14,000 2015 ans. En 120,000, une expédition dirigée par le chercheur allemand Stefan Kröpelin a collecté des échantillons d'algues aquatiques fossilisées dont on estime qu'elles se sont formées il y a environ XNUMX XNUMX ans.

Les observations satellitaires du satellite Terra de la NASA ont également fourni des informations précieuses sur la région. Les données collectées ont aidé les chercheurs à reconstituer une chronologie approximative des activités volcaniques, Trou au Natron étant l'un des événements géologiques importants les plus récents.

Trou au Natron témoigne de l'histoire géologique dynamique du Tchad. Alors que les scientifiques s’efforcent de percer les mystères cachés dans ses profondeurs, cette merveille naturelle continue de captiver notre imagination par son apparence surnaturelle.

