Utiliser l'apprentissage automatique pour détecter les panaches de méthane et lutter contre le changement climatique

Des scientifiques de l'institut néerlandais de recherche spatiale SRON ont développé une méthode pour détecter les panaches de méthane grâce à l'apprentissage automatique. Le méthane, un puissant gaz à effet de serre, contribue de manière significative au réchauffement climatique. L'instrument TROPOMI, qui fournit quotidiennement une carte mondiale des concentrations de méthane, joue un rôle crucial dans ces recherches.

Le méthane est un gaz à effet de serre doté d’une forte capacité à retenir le rayonnement thermique, ce qui en fait un contributeur important au réchauffement climatique. Bien qu’elle disparaisse de l’atmosphère plus rapidement que le dioxyde de carbone, une tonne de méthane émet trente fois plus de chaleur sur un siècle qu’une tonne de CO2.

La détection des émetteurs importants de méthane, appelés super émetteurs, est une priorité dans la lutte contre le changement climatique. Ces super émetteurs comprennent les usines pétrolières et gazières, les mines de charbon et les décharges qui rejettent des quantités importantes de méthane. En réparant ces sources, des gains climatiques importants peuvent être obtenus.

L’instrument TROPOMI, seul instrument spatial délivrant quotidiennement des cartes mondiales des concentrations de méthane, est essentiel pour identifier ces super émetteurs. Les scientifiques du SRON ont développé un modèle d'apprentissage automatique qui détecte automatiquement les panaches de méthane sur les cartes TROPOMI. Le modèle calcule l'étendue des émissions en fonction des concentrations mesurées et de la vitesse actuelle du vent.

Initialement, les scientifiques identifiaient manuellement les plus gros émetteurs, mais avec des millions de pixels TROPOMI à rechercher, cela s'est avéré difficile. Le modèle d’apprentissage automatique génère désormais une liste quotidienne de détections, dont l’exactitude est ensuite vérifiée manuellement chaque semaine. Les panaches de méthane restants, qui mesurent généralement quelques pixels, sont publiés en ligne. Des satellites à plus haute résolution sont consultés pour identifier les émetteurs exacts en vue d’une enquête plus approfondie et de solutions potentielles.

La détection des panaches de méthane présente une opportunité en or dans la lutte contre le changement climatique. L’image globale fournie par TROPOMI permet aux chercheurs d’identifier et de lutter plus efficacement contre les super-émetteurs. L’équipe a identifié 2974 2021 panaches en 45, dont 35 % provenaient de l’industrie pétrolière et gazière, 20 % des zones urbaines et XNUMX % des mines de charbon. Ces émissions d’origine humaine ont un impact climatique plus important que celui de l’ensemble du pays des Pays-Bas. Beaucoup de ces fuites peuvent être facilement réparées, ce qui en fait des cibles privilégiées pour l’action climatique.

Dans l’ensemble, l’apprentissage automatique et l’instrument TROPOMI jouent un rôle crucial dans la détection des panaches de méthane et dans la lutte contre le changement climatique. En identifiant et en s'attaquant aux superémetteurs, des réductions significatives des émissions de méthane peuvent être obtenues, conduisant à un effet de serre moins amplifié et à une planète plus saine.

