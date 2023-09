Des scientifiques de l'Université de Bangor développent un minuscule combustible nucléaire pour alimenter de petits réacteurs

By

Des scientifiques de l’Université de Bangor ont mis au point de minuscules pastilles de combustible nucléaire, connues sous le nom de combustible Triso, qui pourraient révolutionner notre vision de l’énergie nucléaire. Ces pellets, à peu près de la taille de graines de pavot, sont conçus pour alimenter un petit réacteur de Rolls Royce. L'université galloise estime que ce réacteur pourrait avoir des applications sur Terre, sur des bases lunaires, et même sur des fusées, grâce à sa petite taille.

Le carburant Triso, abréviation de carburant à particules isotropes tristructurales, a été initialement développé dans les années 1960. Il se compose d'un noyau composé d'uranium, de carbone et d'oxygène, entouré de trois couches de matériaux à base de carbone et de céramique pour contenir la matière radioactive. Le ministère américain de l’Énergie a qualifié le combustible Triso de « combustible nucléaire le plus robuste au monde ».

Contrairement au combustible nucléaire traditionnel, le combustible Triso est autonome et ne fondra pas et ne libérera pas de matières radioactives même lorsqu'il est exposé à des températures extrêmes pendant de longues périodes. Des progrès récents ont permis de remplacer le dioxyde d'uranium par de l'oxycarbure d'uranium dans les pastilles, améliorant encore leur stabilité.

Le développement de petits réacteurs alimentés au combustible triso ouvre de nouvelles possibilités pour l’énergie nucléaire dans divers domaines. La petite taille du réacteur le rend adapté aux applications dans les bases lunaires, tout en fournissant une source d'énergie compacte ici sur Terre. De plus, la nature compacte du réacteur en fait un candidat potentiel pour une utilisation dans les fusées.

Bien que le combustible Triso lui-même existe depuis des décennies, l'application réussie de ce combustible dans un petit réacteur par Rolls Royce est ce qui distingue ce projet. Reste à savoir comment la technologie sera déployée et dans quelle mesure son potentiel sera atteint.

