Une supernova rare pourrait aider à résoudre les incohérences concernant l'univers

Une supernova rare et déformée, connue sous le nom de SN H0pe, a été découverte par le télescope spatial James Webb de la NASA. Cette supernova de type 1a apparaît trois fois sur une seule image, ce qui pourrait potentiellement aider les chercheurs à résoudre une incohérence de longue date sur l'univers.

L'image capturée par le télescope montre l'étoile qui explose sous la forme d'un arc de lumière orange avec trois points lumineux entourant un amas de galaxies situé à environ 4.5 milliards d'années-lumière de la Terre. Ce phénomène est le résultat de la lentille gravitationnelle, un effet qui se produit lorsque la lumière provenant d'un objet distant traverse l'espace déformé par la gravité d'un objet massif au premier plan, comme une grande galaxie. La lentille gravitationnelle agrandit l’objet distant, ce qui facilite son analyse par les scientifiques.

Bien qu'il semble que trois sources de lumière distinctes soient lentilles par la galaxie du premier plan, la supernova est en réalité dupliquée deux fois par l'effet de lentille. SN H0pe est situé à environ 16 milliards d’années-lumière de nous.

L'astrophysicien Ethan Siegel estime que SN H0pe pourrait aider à résoudre la « tension de Hubble », qui est un écart entre deux méthodes d'estimation du taux d'expansion de l'univers. Une méthode consiste à mesurer l’expansion à l’aide du fond diffus cosmologique (CMB), tandis que l’autre méthode mesure le mouvement d’objets spécifiques loin de nous. Les deux méthodes produisent systématiquement des résultats légèrement différents, et les scientifiques ont eu du mal à comprendre cet écart.

SN H0pe est une supernova de type 1a, connue sous le nom de « bougie standard », qui permet aux astronomes de mesurer avec précision l'expansion de l'univers. Ces supernovas ont une luminosité initiale constante et diminuent au même rythme au fil du temps. En comparant des bougies standards situées à différentes distances de la Terre, les scientifiques peuvent déterminer à quelle vitesse elles s'éloignent de nous et en déduire le taux d'expansion de l'univers.

Ce qui distingue SN H0pe, c’est qu’il s’agit de la deuxième supernova de type 1a la plus éloignée jamais détectée. De plus, la lentille gravitationnelle et la duplication des images fournissent aux chercheurs des données plus précieuses que d’habitude.

Utiliser des supernovas dupliquées pour résoudre la tension de Hubble n’est pas un concept nouveau. Dans une étude précédente, les scientifiques ont utilisé les données d'une supernova à quadruple lentille nommée Refsdal pour calculer une valeur révisée de la constante de Hubble. Bien que cette valeur diffère encore de la valeur calculée à l’aide du CMB, la différence entre les deux a été réduite.

On ne sait toujours pas si SN H0pe peut aider à déterminer une valeur plus fiable pour la constante de Hubble. Cependant, les chercheurs sont optimistes et pensent qu'en exploitant les capacités du télescope spatial James Webb, ils pourront peut-être identifier des bougies standards plus éloignées et, à terme, résoudre l'énigme de la tension de Hubble.

Définitions:

– Supernova : Une explosion puissante et lumineuse qui se produit lors des dernières étapes de l’évolution d’une étoile massive.

– Lentille gravitationnelle : phénomène qui se produit lorsque la gravité d’un objet massif dévie la lumière d’un objet plus éloigné, créant une image déformée ou agrandie.

– Constante de Hubble : mesure de la vitesse à laquelle l’univers se développe.

– Fond diffus cosmologique (CMB) : restes du rayonnement du Big Bang, qui imprègne l’univers tout entier.

Sources:

– Article source : « BigThink.com » par Ethan Siegel, 20 septembre 2023