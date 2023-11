Une découverte révolutionnaire met en lumière la nature de Be Stars

Des scientifiques de l'Université de Leeds ont fait une découverte révolutionnaire qui pourrait complètement remodeler notre compréhension des étoiles Be, certaines des étoiles les plus importantes et les plus communes de l'univers. Les hypothèses précédentes pensaient que les étoiles Be existaient principalement dans des systèmes à étoiles doubles, mais de nouvelles preuves suggèrent qu'elles pourraient en fait faire partie de systèmes à étoiles triples.

Dirigé par un doctorat. Jonathan Dodd, étudiant et professeur René Oudmaijer, les chercheurs ont utilisé les données du satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne pour analyser le mouvement de ces étoiles dans le ciel nocturne. Leurs observations ont indiqué que les étoiles Be ont un taux de compagnons plus faible que prévu, soulevant dans un premier temps des questions sur leur formation.

Cependant, une enquête plus approfondie a révélé qu'à des séparations plus grandes, le taux d'étoiles compagnes est similaire entre les étoiles Be et les autres étoiles B. Cela a conduit les chercheurs à en déduire qu'une troisième étoile est souvent présente dans ces systèmes, incitant l'étoile compagne à se rapprocher de l'étoile Be. Cette proximité permet le transfert de masse d’une étoile à l’autre, entraînant la formation du disque stellaire distinctif Be.

Cette découverte remet en question le consensus précédent selon lequel les disques autour des étoiles Be sont uniquement causés par la rotation rapide des étoiles elles-mêmes. En considérant l’influence des systèmes à trois étoiles, les scientifiques ont approfondi notre compréhension de la formation et de l’évolution de ces objets intrigants.

"Le fait que nous ne les voyons pas est peut-être dû au fait qu'elles sont maintenant trop faibles pour être détectées", explique le chercheur principal, le professeur Oudmaijer, suggérant que ces étoiles compagnes pourraient être devenues plus petites et plus faibles après avoir été dépouillées de leur masse par le "vampire". Soyez une star.

Cette recherche apporte un nouvel éclairage sur la dynamique complexe des étoiles Be et souligne la nécessité d’approfondir les recherches sur plusieurs systèmes stellaires. En élargissant nos connaissances sur ces étoiles massives, nous acquérons des informations précieuses sur les processus plus larges de l’évolution stellaire.

QFP

Que sont les étoiles Be ?

Les étoiles Be sont un sous-ensemble d'étoiles B caractérisées par la présence d'un disque circumstellaire constitué de matière gazeuse. Ces disques ressemblent aux anneaux de Saturne dans notre propre système solaire.

Quelle est la signification de cette découverte?

La découverte que les étoiles Be pourraient exister dans des systèmes à trois étoiles remet en question les hypothèses antérieures sur leur formation et leur évolution. Il fournit des informations précieuses sur la dynamique complexe de ces objets et approfondit notre compréhension de l’évolution stellaire de manière plus générale.

Comment a été faite cette découverte ?

Les chercheurs ont analysé les données du satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne, qui suit le mouvement des étoiles dans le ciel nocturne. En observant les mouvements des étoiles Be, ils ont pu déduire dans de nombreux cas la présence d’une troisième étoile, qui influence la formation du disque de l’étoile Be.

Quelles implications cela a-t-il pour les recherches futures ?

Cette découverte ouvre de nouvelles voies pour explorer la nature des étoiles Be et le rôle de plusieurs systèmes stellaires dans leur formation. Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour comprendre pleinement la dynamique de ces systèmes et les processus impliqués dans le transfert de masse entre les étoiles.