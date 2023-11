Une nouvelle découverte révèle que les étoiles triples pourraient transformer notre compréhension des étoiles Massive Be

Une nouvelle étude révolutionnaire menée par des scientifiques de l’Université de Leeds a mis en lumière un aspect jusqu’alors inconnu des étoiles massives Be. La recherche, dirigée par le doctorant Jonathan Dodd et le professeur René Oudmaijer de l’École de physique et d’astronomie, remet en question la croyance de longue date selon laquelle les étoiles Be existent principalement sous forme d’étoiles doubles, suggérant plutôt qu’elles pourraient en réalité faire partie de systèmes triples.

Les étoiles Be, un sous-ensemble des étoiles B, se caractérisent par la présence d'un disque de gaz qui les entoure, rappelant les anneaux de Saturne dans notre propre système solaire. Bien que ces étoiles soient connues depuis plus d’un siècle, leurs origines restent jusqu’à présent mystérieuses. Le consensus dominant parmi les astronomes était que les disques de gaz se sont formés en raison de la rotation rapide des étoiles Be, qui à son tour était attribuée aux interactions entre les étoiles dans un système binaire.

Cependant, les chercheurs ont découvert des preuves indiquant que les étoiles Be existent fréquemment dans le cadre de systèmes triples plutôt que de systèmes binaires. En analysant les données du satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne, ils ont observé le mouvement des étoiles dans le ciel nocturne sur de longues périodes. Cette analyse méticuleuse a révélé de subtiles oscillations et spirales dans la trajectoire des étoiles, indiquant la présence de compagnons supplémentaires.

Remarquablement, l’étude a révélé que les étoiles Be semblent avoir initialement un taux de compagnons inférieur à celui des étoiles B. Cependant, l'équipe émet l'hypothèse que cette divergence pourrait être attribuée au fait que ces compagnons sont devenus trop faibles pour être détectés. Une enquête plus approfondie utilisant un ensemble de données différent a confirmé que le taux d'étoiles compagnes parmi les étoiles B et Be devient comparable à des séparations plus grandes, suggérant l'implication d'une troisième étoile dans de nombreux cas.

Cette nouvelle compréhension de la prévalence des systèmes triples parmi les étoiles Be a des implications considérables pour divers domaines de l'astronomie. Cela pourrait contribuer à notre compréhension des trous noirs, des étoiles à neutrons et même des sources d’ondes gravitationnelles. Le professeur Oudmaijer suggère que ces découvertes fournissent des informations précieuses sur les objets qui génèrent des ondes gravitationnelles, telles que la fusion des trous noirs et des étoiles à neutrons. En outre, cette découverte souligne l’importance de considérer les systèmes à trois étoiles dans l’étude de l’évolution stellaire.

Cette recherche révolutionnaire, financée par le Science and Technology Facilities Council (STFC), a été menée par une équipe collaborative de scientifiques de l'Université de Leeds, comprenant les doctorants Jonathan Dodd et Isaac Radley, ainsi que le Dr Miguel Vioque de l'Observatoire ALMA de Chili et le Dr Abigail Frost de l'Observatoire européen austral au Chili.

Foire Aux Questions (FAQ)

Que sont les étoiles Be ?

Les étoiles Be sont un sous-ensemble d’étoiles B qui présentent un disque gazeux caractéristique qui les entoure, semblable aux anneaux de Saturne dans notre système solaire.

Comment se sont formées les étoiles Be ?

Jusqu’à cette récente découverte, la formation des étoiles Be restait un mystère dans le domaine de l’astronomie. On pensait auparavant que le disque de gaz entourant ces étoiles était le résultat de leur rotation rapide, souvent provoquée par des interactions avec une étoile compagne dans un système binaire.

Qu’a découvert l’étude sur les étoiles Be ?

L’étude a révélé que les étoiles Be, dont on pensait auparavant qu’elles existaient principalement dans les systèmes binaires, se trouvent plus fréquemment dans les systèmes triples. La présence d'une troisième étoile force souvent le compagnon à se rapprocher de l'étoile Be, entraînant un transfert de masse et la formation du disque de gaz caractéristique.

Quelles sont les implications de cette découverte ?

La découverte de systèmes d'étoiles triples parmi les étoiles Be a des implications significatives pour divers domaines de l'astronomie. Cela peut contribuer à notre compréhension des trous noirs, des étoiles à neutrons et des sources d’ondes gravitationnelles. De plus, cela souligne l’importance de considérer les systèmes à trois étoiles dans l’étude de l’évolution stellaire.