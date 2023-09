Un trilobite fossilisé révèle son dernier repas avec des détails incroyables

By

Une découverte récente d'une équipe de paléontologues a dévoilé le dernier repas d'un trilobite fossilisé de la période Ordovicien. Le trilobite, nommé Bohemolichas incola, était si bien conservé que les chercheurs ont pu identifier les restes de sa farine dans son estomac fossilisé.

Grâce à la microtomographie synchrotron, l'équipe a trouvé des coquilles fragmentées de diverses créatures marines, notamment des ostracodes, des hyolithes et des bivalves. Il s'agit de la première preuve directe du régime alimentaire du trilobite, fournissant des informations précieuses sur ses habitudes alimentaires. Les résultats ont été publiés dans la revue Nature.

L’estomac du trilobite était rempli de nourriture, ce qui suggère qu’il se préparait à muer. Les arthropodes, comme les trilobites, remplissent leur tube digestif d'eau, d'air ou de nourriture pour aider à briser leur exosquelette lors de la mue. Les chercheurs ont également observé des signes indiquant que le trilobite commençait tout juste à muer, la carapace étant légèrement perturbée.

Le fossile du trilobite a été découvert il y a plus d'un siècle et est conservé au musée de Buroslav Horák en République tchèque. Grâce aux progrès technologiques, notamment la microtomographie synchrotron, les chercheurs ont pu étudier le spécimen en détail et découvrir son dernier repas.

Le trilobite s'est avéré être un mangeur non sélectif, consommant tout ce qu'il rencontrait qui était suffisamment petit pour tenir dans sa bouche ou facilement brisé. Les chercheurs n’ont pas pu déterminer si les aliments étaient vivants, morts ou une combinaison des deux.

La conservation remarquable du trilobite est attribuée à son enfouissement par une coulée de boue sous-marine. Cette préservation est similaire à d’autres fossiles remarquables, comme un mammifère et un dinosaure à bec trouvés entrelacés. Dans ce cas, les tissus mous du trilobite ont été évités par les charognards, probablement en raison des conditions nocives de son tube digestif.

Cette découverte fournit des informations précieuses sur la vie des trilobites et met en valeur la remarquable préservation que peuvent offrir les fossiles. Il souligne l’importance d’utiliser des techniques avancées pour percer les secrets du passé ancien.

