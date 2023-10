Moniteur multi-gaz (MGM) pour la surveillance des espèces de gaz sur la Station spatiale internationale

La NASA a besoin d'un capteur de gaz capable de surveiller un large éventail d'espèces à bord des vaisseaux spatiaux. Le capteur doit être capable de mesurer avec une grande précision les principaux constituants tels que l’oxygène, le dioxyde de carbone et la vapeur d’eau. De plus, il devrait être capable de mesurer le monoxyde de carbone, le cyanure d'hydrogène, le chlorure d'hydrogène, le fluorure d'hydrogène, l'ammoniac et l'hydrazine chimique avec une sensibilité et une spécificité élevées dans diverses conditions environnementales.

Pour répondre à cette exigence, la NASA a chargé Vista Photonics de développer le projet Anomaly Gas Analyser (AGA). L'AGA est un moniteur multi-gaz à diode laser réglable qui peut mesurer toutes les espèces spécifiées ainsi que l'hydrazine chimique. Une démonstration technologique de deux ans du MGM sur la Station spatiale internationale a ouvert la voie au développement de l'AGA.

Actuellement, trois unités de développement technique AGA ont été livrées au Johnson Space Center de la NASA pour tests. Ces unités sont soumises à divers tests pour garantir leur fiabilité et leur fonctionnalité dans l'environnement spatial. L'AGA sera un matériel de vol essentiel pour Orion et la Station spatiale internationale.

Outre l'intérêt de la NASA, la marine américaine a également manifesté son intérêt pour tester le dispositif de type AGA. La Marine prévoit de mettre à jour son équipement de surveillance environnementale sous-marine et envisage un essai en mer d'un dispositif basé sur l'AGA plus performant. Vista Photonics développe activement une architecture évolutive basée sur l'AGA pour la Marine, qui comprend des gaz supplémentaires tels que le formaldéhyde, l'éthylène, l'oxyde nitreux, le dioxyde d'azote, le fréon R12/R134a et l'acroléine.

La technologie de base de l'AGA a été développée par Vista Photonics dans le cadre du programme Small Business Innovation Research (SBIR), et un financement supplémentaire de la NASA a permis son expansion et son développement.

Dans l’ensemble, les projets MGM et AGA visent à fournir des capacités de surveillance des gaz fiables et précises pour les engins spatiaux et les sous-marins, garantissant ainsi la sécurité et le bien-être des astronautes et des marins dans ces environnements.

