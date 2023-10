Les progrès de la spectroscopie d'absorption

La spectroscopie d'absorption est un outil de chimie analytique qui mesure l'intensité de la lumière absorbée par un échantillon en fonction de la longueur d'onde. Cette technique fournit des informations précieuses sur la structure électronique, l’état quantique, la concentration de l’échantillon et l’interaction avec d’autres molécules. Un domaine d’intérêt de la spectroscopie d’absorption est l’étude de molécules capables d’absorber simultanément deux photons de lumière de faible énergie. Ces molécules ont un large éventail d’applications dans des domaines variés, notamment la microscopie, le stockage de données et les traitements médicaux.

Cependant, étudier ce phénomène par l’expérimentation directe est un défi et la simulation informatique est souvent utilisée comme outil complémentaire. Les simulations offrent une vision microscopique difficile à obtenir par l’expérimentation. Le problème est que la simulation de molécules plus grosses nécessite des ressources informatiques considérables et peut prendre des jours, voire des mois, à traiter.

Pour résoudre ce problème, le physicien Tárcius Nascimento Ramos et ses collègues ont proposé une méthode de calcul alternative dans une publication récente du Journal of Chemical Physics. Ramos, qui a obtenu son doctorat à l'Institut de physique de l'Université de São Paulo, est actuellement chercheur à l'Université de Namur en Belgique.

Les chercheurs ont évalué les performances d’une méthode semi-empirique qui avait été largement utilisée dans le passé mais qui était tombée en disgrâce en raison de son caractère approximatif. En utilisant cette méthode, ils ont pu réduire considérablement le temps de calcul à seulement quatre heures sur un ordinateur conventionnel. Ce coût de calcul réduit leur a permis de considérer un large échantillon statistique pour leurs simulations.

Ces progrès dans les simulations de spectroscopie d’absorption ont des implications prometteuses pour les recherches futures. Il propose une approche plus efficace et plus accessible pour étudier le comportement des molécules capables d’absorber deux photons de lumière de faible énergie. En comprenant les propriétés et les applications de ces molécules, les chercheurs peuvent explorer davantage leur potentiel dans des domaines tels que la microscopie, le stockage de données et la médecine.

Référence:

– Le Journal de Physique Chimique (JCP)