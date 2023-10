Un crâne de tricératops de près de deux mètres de long sur deux mètres de large, qui proviendrait d'un dinosaure qui vivait il y a 68 à 69 millions d'années, a été dévoilé dans un musée de l'Alberta, au Canada. Ce crâne est une découverte rare dans les contreforts du sud-ouest de l'Alberta, où les fossiles de dinosaures sont rares. Le spécimen, nommé « Cali », a été découvert le long du ruisseau Callum, un affluent de la rivière Oldman.

Le crâne a été retrouvé en 2014 et collecté par des techniciens en 2015 lors d'une enquête suite à de graves inondations dans la région. Il a passé de nombreuses années en laboratoire pour se préparer à la recherche et à l'exposition. En raison de sa taille et de son poids, le crâne a dû être retiré de la roche environnante par sections plus petites.

Il a fallu plus de 6,500 815 heures de travail sur sept ans au personnel du musée pour préparer le fossile, retirant plus de 500 kilogrammes de roche dure. Le crâne lui-même pèse près de XNUMX kilogrammes, ce qui en fait une découverte massive et impressionnante. On pense que le tricératops n’était pas complètement développé, ce qui indique qu’il aurait pu devenir encore plus grand s’il avait vécu plus longtemps.

En plus du crâne de tricératops, la nouvelle exposition « Fossiles in Focus » du musée présente des empreintes de dinosaures, un autre crâne de dinosaure à cornes, un crocodile fossile et des fossiles végétaux. D’autres recherches scientifiques liées au fossile devraient être publiées à l’avenir.

