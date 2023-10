Un crâne de tricératops récemment découvert dévoilé au musée de l'Alberta

Un crâne de tricératops de près de deux mètres de long et deux mètres de large a été dévoilé dans un musée de l'Alberta, au Canada. Le crâne a été découvert dans les contreforts du sud-ouest de l'Alberta en 2014 et collecté par des techniciens en 2015, lors d'une enquête suite aux inondations de 2013 dans le sud de l'Alberta.

Le tricératops, qui vivait il y a 68 à 69 millions d'années, est une trouvaille rare dans la région. Le crâne, trouvé le long du ruisseau Callum, est situé à environ deux heures au sud de Calgary et à trente kilomètres au nord de Lundbreck. Le spécimen a passé plusieurs années en laboratoire pour être préparé à des fins de recherche et d’exposition.

Le processus de préparation impliquait de briser le crâne en morceaux plus petits en raison de sa taille et de son poids. L'équipe du musée a passé plus de 6,500 815 heures sur sept ans à retirer plus de 500 kilogrammes de roche dure afin d'exposer le crâne. Le crâne lui-même pèse près de XNUMX kilogrammes et est considéré comme assez massif.

On pense que le tricératops est un juvénile, car il n’est pas complètement développé. Cela suggère qu’il aurait pu devenir encore plus grand s’il avait vécu plus longtemps. Le personnel du musée a baptisé le fossile « Cali », d’après la zone où il a été découvert.

En plus du crâne de tricératops, la nouvelle exposition « Fossiles in Focus » du musée présente d'autres artefacts fascinants, notamment des empreintes de dinosaures, un autre crâne de dinosaure à cornes, un crocodile fossile et des fossiles végétaux.

La découverte de ce crâne de tricératops ouvre la possibilité de recherches et d’études scientifiques plus approfondies. Le musée espère que cette découverte fera la lumière sur l'histoire et l'évolution de ces créatures préhistoriques.

Sources:

– La Presse Canadienne